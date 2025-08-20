Nicolás García, patinador ecuatoriano, brilló este miércoles 20 de agosto al conquistar la medalla de oro en los 5000 metros por puntos individual masculino en el patinaje de velocidad de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se disputan en Paraguay.

García aplicó una estrategia impecable y se llevó el metal dorado con 24 puntos, superando al colombiano Sebastián Flórez (17 unidades, plata) y al chileno Gabriel Reyes (10 puntos, bronce).

Más noticias:

La jornada marcó el cierre del patinaje de velocidad en Asunción 2025, que también incluyó finales en las pruebas de 500 metros + distancia individual femenino y masculino, así como en los 10 000 metros eliminación individual en ambas ramas.

Ecuador alcanzó superó las 20 medallas en el medallero

Con el oro de Nicolás García, sumado al bronce de Jeremy Ulcuango en los 500 m + distancia de patinaje y a la plata de Fernanda Moncada en los 10 000 m eliminación de patinaje de velocidad, Ecuador alcanzó un total de 22 preseas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: tres de oro, nueve de plata y diez de bronce.

Aunque resta la actualización oficial, el Team Ecuador se ubicaría en el décimo puesto del medallero general.

Los otros dos oros ecuatorianos fueron conseguidos por Jhonatan Benavides en judo (-60 kg) y Blanca Rodrigo, hasta ahora la única mujer campeona, en tiro con arco compuesto individual femenino.

🇪🇨 ¡LA VOZ DEL CAMPEÓN!



Tras ganar el 🥇oro en los 5000 m por puntos en #Asu2025, Nicolás García compartió sus emociones y lo que significa este triunfo para el patinaje ecuatoriano 🏆.#TeamEcuador 💪 #Asu2025 pic.twitter.com/HGjI1lfYy2 — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) August 20, 2025

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

La cita juvenil, inaugurada el 9 de agosto, otorga cupos directos para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y forma parte del ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Entre los referentes de la delegación ecuatoriana destacan los abanderados Pedro Benalcázar (BMX Racing) y Jessica Palacios (pesas), junto a figuras como María Sol Naranjo (esgrima), Damary Bravo (pesas) y Danna Martínez(natación).

El combinado nacional compite en disciplinas como judo, esgrima, tiro con arco, gimnasia, squash, natación, patinaje y tenis, con el objetivo de superar las 53 medallas conseguidas en la edición anterior disputada en Colombia.