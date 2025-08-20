Un combate digno de película vivió Jeremy Peralta este miércoles 20 de agosto de 2025 en sus segundos Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay. Se proclamó campeón en la categoría 67 kg de la lucha grecorromana.

Jeremy Peralta ratificó su condición de favorito ante el cubano Yonat Veliz. La pelea se desarrolló, según detalló el COE en un boletín oficial, en medio de reclamos, revisión de puntos, análisis de video y hasta retroceso de tiempo, que convirtieron una pelea de seis minutos en una auténtica prueba de resistencia mental y física.

Jeremy Peralta alcanzó el oro panamericano

Desde el inicio, Jeremy Peralta y su rival Yonat Veliz, de Cuba, prometían un duelo electrizante. El ecuatoriano comenzó perdiendo, pero tras una revisión arbitral la pizarra marcó 5-4 a favor del cubano, con más de tres minutos en juego.

Peralta respondió con fuerza, tomó la delantera 9-7 con 17 segundos restantes, pero los jueces volvieron a revisar el combate y sancionaron a Veliz por un foul, reduciendo la ventaja a 9-5 y retrocediendo el cronómetro a 41 segundos, el momento de la infracción.

“Ufff… cuando dijeron que íbamos a retroceder 41 segundos, no sabía qué hacer”, confesó el luchador nacional. “Supimos controlar la pelea, corregimos errores y, gracias a Dios, se dio la medalla. Eso es lo importante”.

Desde las gradas, la luchadora olímpica Luisa Valverde le gritaba instrucciones y le pedía calma. Cada segundo parecía eterno hasta que el reloj finalmente llegó a cero y Peralta se llevó la victoria 9-7, asegurando la cuarta medalla de oro para Ecuador en estos Juegos.

En medio de aplausos y emociones, Peralta ondeó la bandera tricolor y recorrió la lona con gritos de celebración.

El medallista olímpico juvenil en Buenos Aires 2018 sabe que esta victoria es solo el comienzo. Su siguiente meta es conquistar una presea mundial. Pero para ello deberá competir en la categoría absoluta, donde lo espera un amigo y rival de talla internacional, el bicampeón panamericano Andrés Montaño, también en los 67 kg.

“Primero quiero disfrutar esta medalla, la que se me escapó en Cali-Valle 2021”, aseguró el luchador. “Agradezco a Dios, a mi entrenador Eduardo Puentes, al Comité Olímpico Ecuatoriano y a mi familia. Este oro también es de ellos”, sentenció.

