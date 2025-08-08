La pesita Jessica Palacios y el ciclista Pedro Benalcázar, atletas ecuatorianos con éxitos a escala mundial, encabezan la delegación ecuatoriana que competirá en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La ceremonia de inauguración será el 9 de agosto de 2025. El evento se extenderá hasta el 23 de agosto.

Ecuador en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Ecuador participará con 113 deportistas en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, según confirmó el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE). El objetivo inicial será superar las 53 medallas logradas en Cali 2021.

El equipo tricolor competirá en 21 disciplinas y cuenta con figuras como la medallista mundial en pesas Jessica Palacios y el campeón mundial Sub 23 en BMX Pedro Benalcázar. Ambos son los abanderados de la delegación.

También se destacan la atleta olímpica María Sol Naranjo, quien estará en esgrima y la laureada pesista Damary Bravo. También María Emilia Falconí en squash, Danna Martínez en natación, Jeremy Peralta en lucha, entre otros.

Abanderados de Ecuador

El COE designó a Pedro Benalcázar (ciclismo BMX Racing) y Jessica Palacios (levantamiento de pesas) como abanderados de Ecuador para los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se celebrarán del 9 al 23 de agosto.

La selección fue realizada por el Departamento Técnico del COE, en reconocimiento a sus méritos deportivos.

Benalcázar fue campeón mundial sub 23 en el 2024, mientras que Palacios es multimedallista en halterofilia.

El evento reunirá a jóvenes talentos de América y servirá como clasificatorio a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Los Juegos Panamericanos Junior ASU2025

Los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025 se inauguran este sábado 9 de agosto en Asunción, Paraguay, con más de 4000 atletas de 41 países.

El evento ofrece plazas directas para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y marca el inicio del camino olímpico hacia Los Ángeles 2028.

Las competencias se realizarán en sedes de la Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Olímpico Paraguayo, con pruebas acuáticas en Encarnación e Ypacaraí.

La ceremonia inaugural se celebrará en el estadio Defensores del Chaco, con capacidad para más de 40 mil espectadores.