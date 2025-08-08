Los ecuatorianos Alexander Cepeda, Martín López y Jefferson Cepeda continúan en la Vuelta a Burgos 2025 tras superar la exigente cuarta y penúltima etapa disputada este 8 de agosto entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra (162,7 km).

El italiano Damiano Caruso, de 37 años y del del Bahrain Victorious, se llevó la victoria con un ataque en solitario que le permitió cruzar la meta en 3:33:18.

El joven francés Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team), de solo 20 años, mantuvo el liderato general con un tiempo acumulado de 16:23:02 horas, seguido de cerca por el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), a solo 22 segundos.

En una jornada marcada por el retiro del colombiano Nairo Quintana, del Movistar Team, tras una caída sufrida en la etapa 3, los representantes ecuatorianos mostraron su determinación para continuar en la carrera.

Así les fue a los ecuatorianos en la etapa 4 de la Vuelta a Burgos

El mejor ubicado fue Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost), quien llegó en el puesto 61 a 3:15 del ganador.

Martín López (Astana) finalizó en el lugar 75, con el mismo tiempo de diferencia, mientras que Jefferson Cepeda (Movistar Team) cruzó la meta en el puesto 88, a 4:45 minutos.

Clasificación general de los ecuatorianos

En la general, Alexander Cepeda es el mejor ecuatoriano ubicado en el puesto 26, a 2:10 del líder Léo Bisiaux.

Martín López está en el casillero 44, a 5:27, y Jefferson Cepeda en el 49, a 6:57.

Martín López, convocado para la Vuelta a España 2025

Martín López, de 24 años, está confirmado por el Astana para disputar la Vuelta a España 2025, su segunda participación en esta grande.

Llega con una sólida temporada que incluye triunfos en el Tour de Hungría, Tour de Grecia y podios en Turquía y China.

Junto a él estará Richard Carapaz, del EF Education-EasyPost, quien buscará nuevamente el podio tras el segundo lugar del 2020 y haber ganado tres etapas en 2022, año en el que además fue el ‘rey de la montaña’.