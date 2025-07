El ciclista esloveno Tadej Pogacar, reciente campeón del Tour de Francia, no estará presente en la Vuelta a España 2025, que se disputará del 23 de agosto al 14 de septiembre. Así lo anunció el pasado martes 29 de julio su equipo, el UAE Team Emirates.

El equipo de Emiratos Árabes Unidos confirmó al equipo para la gran cita que se disputa en España, en el que no figura el cuatro veces campeón de la carrera francesa: “Después de un Tour tan exigente, decidimos que lo mejor era tomarnos un descanso”, aseguró el esloveno.

“Por supuesto, la Vuelta es una carrera a la que me encantaría volver. Tengo fantásticos recuerdos de 2019, pero ahora mi cuerpo me pide descansar”, declaró Pogacar, recordando aquella edición de la ronda española, que acabó tercero.

El astro esloveno se tomará un descanso antes de volver a la competición en Norteamérica y encabezará a su equipo en el Grand Prix Cycliste de Québec y el Grand Prix Cycliste de Montréal, ambas en Canadá, en septiembre.

A pesar de la ausencia del ciclista de 26 años, por el UAE Team Emirates competirán ocho corredores, encabezados por el portugués João Almeida, y que completan el danés Mikkel Bjerg, el austriaco Felix Großschartner, el esloveno Domen Novak, el luso Ivo Oliveira, los españoles Juan Ayuso y Marc Soler y el australiano Jay Vine.

Como colíder de Almeida estará el español Juan Ayuso, que regresará a La Vuelta con un podio ya en su palmarés, logrado en 2022.

“La Vuelta es una carrera muy especial para mí, mi carrera natal. He estado entrenando bien, me siento bien y estoy centrado al 100 % en hacer una buena carrera para el equipo. Siempre es un honor correr en casa y lo daré todo para que valga la pena, ya sea ayudando al equipo o luchando por un resultado propio. España siempre saca lo mejor de mí”, apuntó Ayuso.

