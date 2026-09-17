Marcelo Gallardo llegó a Ecuador con una icónica frase que lo inmortalizó

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo llegó a Quito antes de las 10:30 de este jueves 17 de septiembre de 2026. A partir de las 15:30 será presentado en la Casa de la Selección ante los medios de comunicación e inmediatamente empezará este inédito ciclo de su carrera.

Marcelo Gallardo ilusiona a Ecuador

La contratación de Marcelo Gallardo como entrenador de la Selección de Ecuador generó un consenso casi unánime entre los hinchas nacionales, quienes se ilusionan por su pasado exitoso en clubes como River Plate y Nacional de Uruguay.

Gallardo, antes de abordar el avión que lo trasladó desde Buenos Aires a Quito, fue despedido por un grupo de periodistas que recogieron sus primeras palabras en la antesala de tomar formalmente su nuevo cargo.

“La idea es construir un equipo con el que el pueblo se sienta identificado; eso tiene su proceso, tienen potencial y futbolistas para dar un paso más. Vamos a iniciar un proceso largo que necesita una buena estructura para que lo sostenga”, dijo.

Calificó a esta decisión de dirigir un combinado nacional como “un desafío totalmente nuevo” y precisó que “siempre le generó curiosidad” estar al frente de un seleccionado. “Llegó en un momento donde estaba con deseos de trabajar”, agregó.

Reveló que no fue la primera vez que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) le hizo una propuesta para que sea entrenador de la Tri, pero que “en ese momento no estaba en condiciones de asumir ese desafío”.

Detalló que la generación con la que va a contar despertó en él “un entusiasmo importante“, respaldado por el talento que los llevó a equipos de primer nivel en Europa y otros con un “potencial enorme” aún por desarrollar, lo que hizo que le dé el sí a la FEF.

Gallardo acuñó una icónica frase

Marcelo Gallardo es el entrenador más exitoso de la historia de River Plate. Sus 14 títulos en sus dos etapas respaldan esa tesis, más aún después de ganarle la Copa Libertadores 2018 a Boca Juniors, su archirrival, en Madrid, España.

“Que la gente crea, porque tiene con qué creer”, dijo en esa edición, pero no fue antes de la final definitiva, sino en las semifinal de ida disputada el 23 de octubre luego de perder 1-0 ante Gremio en el Monumental.

La revancha se disputó el 30 del mismo mes en Porto Alegre con un desenlace épico para los argentinos, que en el minuto 36 recibieron un nuevo tanto por parte de Leonardo Gomes, colocando el marcador global de 2-0.

En el segundo tiempo se produjo la remontada con tantos de Rafael Santos Borré (82′) y Gonzalo Martínez (90+5′) desde el punto penal. La serie se igualó 2-2, clasificaron por la ventaja del gol de visitante y luego se impusieron a Boca en las finales.

Te recomendamos: