Marcelo Gallardo tendrá un intenso calendario de partidos con Ecuador hasta 2030

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo será presentado formalmente como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador este jueves 17 de septiembre de 2026 en Quito. Ese será el punto de partida de un intenso calendario programado hasta el 2030.

Marcelo Gallardo debutará en Asia

Marcelo Gallardo tendrá su estreno como entrenador de la Selección de Ecuador el próximo jueves 24 ante Corea del Sur en Suwon, escenario que fue sede de la Copa Confederaciones 2001 y de la Copa Mundial 2002.

Inmediatamente viajará a Japón para jugar la Copa Kirin. El jueves 1 de octubre se medirá ante los anfitriones en el Estadio Internacional de Yokohama, sede de la final del Mundial 2002 y en donde la Tri en ese mismo torneo le ganó 1-0 a Croacia.

El 5 del mismo mes, el turno será para medir fuerzas ante Nueva Zelanda o Panamá en Tokio. Dependiendo del resultado del partido previo, será por el título o por el tercer puesto de este torneo amistoso que lo jugó por primera vez en 1995.

La segunda fecha FIFA del ‘Muñeco‘ con la Tri será entre el lunes 9 y martes 17 de noviembre, en donde solo podrán agendar un máximo de dos partidos, a diferencia de la próxima ventana de amistosos, en donde se puede llegar hasta cuatro.

Según el calendario de partidos internacionales masculinos de la FIFA (2023-2030) aprobado por unanimidad el martes 14 de marzo de 2023 por el Consejo de la FIFA, el ‘Muñeco‘ tendrá 18 ventanas de partidos internacionales en las que también se incluyen las eliminatorias.

En este cronograma actualizado el 29 de abril de este año se incluyen la Copa América 2028, que apunta a que será organizada nuevamente por Estados Unidos, y el Mundial 2030, que tendrá como anfitriones a España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay.

Potencialmente, son 40 partidos los que dirigirá el DT sin tomar en consideración los de la fase de grupos de la Copa América y los de la Copa del Mundo, en caso de lograr la esperada clasificación.

Calendario de Gallardo con Ecuador

Año Fechas Tipo de periodo Máximo de partidos 2026 21 septiembre – 6 octubre Partidos internacionales 4 2026 9 – 17 noviembre Partidos internacionales 2 2027 22 – 30 marzo Partidos internacionales 2 2027 7 – 15 junio Partidos internacionales 2 2027 20 septiembre – 5 octubre Partidos internacionales 4 2027 8 – 16 noviembre Partidos internacionales 2 2028 20 – 38 marzo* Partidos internacionales 2 2028 29 mayo – 6 junio Partidos internacionales 2 2028 Junio – julio Copa América — 2028 18 septiembre – 3 octubre Partidos internacionales 4 2028 13 – 21 noviembre Partidos internacionales 2 2029 19 – 27 marzo Partidos internacionales 2 2029 4 – 12 junio Partidos internacionales 2 2029 24 septiembre – 9 octubre Partidos internacionales 4 2029 12 – 20 noviembre Partidos internacionales 2 2030 18 – 26 marzo Partidos internacionales 2 2030 3 – 11 junio Partidos internacionales 2 2030 Junio – julio Mundial 2030 —

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