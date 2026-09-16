Marcelo Gallardo será presentado este 17 de septiembre en Quito

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo será presentado la tarde de este jueves 17 de septiembre de 2026 en la Casa de la Selección en Quito como nuevo entrenador de Ecuador para los siguientes cuatro años.

Marcelo Gallardo será presentado ante la prensa

Marcelo Gallardo finalmente llegará este jueves a Quito, donde será presentado como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador, con la que competirá en la Copa América 2028 y en las eliminatorias al Mundial 2030.

El área de prensa de Ecuador confirmó que la presentación de Gallardo será a partir de las 15:00. Ese será el primer contacto que tenga con los medios de comunicación del país antes de empezar con su trabajo.

Uno de los primeros pasos será el de presentar la lista de convocados para los tres amistosos en Asia, en donde enfrentará a Corea del Sur (24 de septiembre), Japón (1 de octubre) y Nueva Zelanda o Panamá (5 de octubre).

La siguiente fecha FIFA de este año está programada entre el 9 y 17 de noviembre, con la puntualización de que cada escuadra solo podrá tener dos partidos amistosos, a diferencia de la venidera ventana, en donde el límite es cuatro.

La FEF anunció su contratación el pasado domingo 13 a través de un video colgado en sus redes sociales con el que puso fin a la espera de más de una semana desde que llegaron a un acuerdo verbal en Madrid, España.

“Ecuador también viene construyendo su camino; tenemos una generación que compite al máximo nivel, tenemos talento, estructura y ambición (…) Que la gente crea, porque tiene que creer. Bienvenido Marcelo“, manifestó el presidente de la FEF.

Gallardo, el DT más exitoso de River

Tras retirarse como futbolista en el Nacional de Uruguay, allí empezó su carrera como técnico con el Campeonato Uruguayo que ganó en 2011. Entre 2023 y 2024 tuvo un fugaz y poco exitoso paso por el fútbol árabe con el Al-Ittihad.

En 2014 fue anunciado como técnico a la prensa por el exfutbolista uruguayo Enzo Francescoli, figura viviente de River y responsable de la Secretaría Deportiva, el mismo que le acompañó en la conferencia de prensa en que anunció su adiós, el 13 de octubre de 2022.

14 títulos en ocho años y medio al frente del banquillo ‘millonario’ resumen por qué se convirtió en un referente para la historia de la entidad, incluida la histórica Libertadores de 2018 ganada a Boca Juniors en el Santiago Bernabéu de Madrid.

Con ‘el Muñeco’ en el banquillo, River Plate ganó la Copa Sudamericana de 2014, la Recopa Sudamericana de 2015, 2016 y 2019, las Libertadores de 2015 y 2018, la Copa Suruga Bank de 2015.

También ganó la Copa Argentina de 2016, 2017 y 2019, la Supercopa Argentina de 2017 y 2019, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones de 2021.

Hasta el momento de su primera llegada al banquillo, River solo sumaba cinco títulos internacionales: las Libertadores de 1986 y 1996, la Intercontinental de 1986, la Supercopa de 1997 y la Interamericana de 1987.

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