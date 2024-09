Malas noticias para el Manchester City tras confirmarse la gravedad de la lesión de su mediocampista estrella y capitán de la Selección de España, Rodri Hernández. El español se lesionó en el último partido contra el Arsenal por la Premier League.

Aunque Rodri se someterá a más pruebas para determinar con precisión la gravedad de la lesión, los ‘Ciudadanos’ temen que el jugador se pierda toda la temporada, luego de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior.

A los 3 segundos del partido entre el Manchester City y el Arsenal, Rodri recibió un golpe de Kai Havertz en la clavícula, y a los 16 minutos se dañó la rodilla derecha cuando acudió a rematar un saque de esquina al primer palo.

En un choque con el centrocampista del Arsenal, Thomas Partey, la rodilla derecha de Rodri falló, provocando su caída al césped con claros gestos de dolor.

El partido se detuvo mientras los médicos lo atendían durante tres minutos. Con una expresión de preocupación, Rodri finalmente pidió el cambio.

El mediocampista abandonó el campo por su propio pie, aunque visiblemente afectado, y fue reemplazado por Mateo Kovacic.

Según los primeros reportes de ESPN, Rodri sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Debido a esta lesión, el español estará fuera de los terrenos de juego por al menos seis meses, aunque el proceso de recuperación podría extenderse hasta nueve meses para que esté en condiciones óptimas.

Thomas Partey you will never be forgotten for that Rodri ACL!!! pic.twitter.com/ia3PangLAh