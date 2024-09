La legendaria banda Oasis y el club de fútbol Manchester City han unido fuerzas una vez más para celebrar los 30 años del icónico álbum ‘Definitely Maybe’ con el lanzamiento de una nueva línea de ropa.

Las prendas fueron diseñadas por Noel Gallagher, uno de los miembros fundadores de la banda y ferviente seguidor del Manchester City.

La gama incluye camisetas, polos y una chaqueta, todas ellas inspiradas en la estética del disco que marcó una época en la música británica. La colección se llamará Definitely Maybe.

En un video promocional, Noel Gallagher aparece junto al entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, mostrando la profunda conexión que tiene con el club.

“Amé al City antes de amar cualquier cosa. Estaba en el City antes de estar en la música”, confesó el músico, dijo el músico. Esta no es la primera vez que Noel Gallagher colabora con el Manchester City.

