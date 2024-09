El Festival de Cine de Venecia 2024 tuvo dos de los estrenos más esperados del año: ‘Maria’, protagonizada por Angelina Jolie, y ‘Wolfs’, con Brad Pitt. Más allá de las películas, la atención estuvo en la organización meticulosa para evitar que los dos actores se encontraran.

La precaución se debe a que están actualmente en medio de un prolongado y complicado divorcio. El director artístico del festival, Alberto Barbera, reveló al medio Vanity Fair que se tomaron medidas extraordinarias para asegurar que los actores no coincidieran en ningún momento durante el evento.

“Es imposible que se crucen en el Lido”, afirmó Barbera y destacó la importancia de mantener la paz y evitar un posible enfrentamiento público entre Jolie y Pitt.

El regreso de Angelina Jolie

Angelina Jolie hizo su esperado regreso a la pantalla grande con el estreno de ‘Maria’, dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín, donde interpreta a la icónica cantante de ópera Maria Callas. Fue un desafío personal para la actriz porque no solo tuvo que actuar, sino también cantar.

Durante el festival, Jolie habló con The Hollywood Reporter sobre su miedo al canto: “Tenía alguien en mi vida que no era amable conmigo sobre el canto. Era una relación en la que estaba y simplemente asumí que no podía cantar bien”. La actriz también agradeció el apoyo de sus hijos durante el rodaje, quienes estuvieron presentes para ayudarla a superar sus inseguridades.

La presentación de la película ‘Maria’ fue recibida con una ovación de pie, durante la cual Jolie se mostró visiblemente emocionada. “Cuando has sentido un cierto nivel de desesperación, de dolor, de amor, en cierto punto… [la ópera] sería el único sonido que explicaría ese dolor”, expresó Jolie.

El estreno de Brad Pitt

Brad Pitt también acaparó los reflectores con el estreno de ‘Wolfs’, una película que protagoniza junto a George Clooney. El evento fue una gala animada, repleta de estrellas y fanáticos que abarrotaron las calles de Venecia.

A diferencia del tono reservado y emotivo de la presentación de Jolie, la atmósfera en el estreno de ‘Wolfs’ fue de celebración y camaradería.

Pitt, acompañado de su novia, Inés de Ramón, llegó al festival el sábado 1 de septiembre de 2024 y se presentó ante las cámaras el domingo. El actor mostró una actitud relajada y disfrutó de la interacción con sus fans.

La disputa legal entre Jolie y Pitt por el viñedo

En medio de sus compromisos profesionales, la disputa legal entre Jolie y Pitt por el viñedo Château Miraval sigue siendo un punto de tensión.

Jolie solicitó a Pitt que retire la demanda de 67 millones de dólares relacionada con la venta de su participación en el viñedo, un tema que ha exacerbado el conflicto entre ambos.

Según fuentes cercanas a Pitt, el actor está decidido a preservar el patrimonio para sus hijos, pero la venta de Jolie a un empresario ruso complicó esta premisa. Además, Shiloh Jolie, la hija mayor de la pareja, renunció el apellido Pitt, intensificando la ya compleja relación familiar.