Los clubes de Primera Categoría solicitaron un Congreso Extraordinario a la FEF

25 de los 26 clubes que conforman la Primera Categoría (Serie A y B), solicitaron a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la organización de un Congreso Extraordinario, de manera urgente. El objetivo: modificar reglamentos y resolver la crisis de los árbitros.

El único club que no firmó la misiva fue Emelec. El cuadro guayaquileño advirtió a través de un comunicado en sus redes sociales que no se adhiere a la petición.

Pedido de clubes miembros de LigaPro, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para un Congreso Extraordinario de Fútbol Profesional pic.twitter.com/2JFkl4gZWu — LigaPro (@LigaProEC) September 12, 2021

Pero los otros 25 clubes sí coinciden en hacer una reforma a los reglamentos. Pero antes se quiere “Conocer y resolver la interpretación del Reglamento de la Comisión Nacional de Árbitros (CNA), sobre la contratación de árbitros extranjeros en el sentido que su prohibición solo aplica para los partidos de los campeonatos que organiza la Federación Ecuatoriana de Fútbol -FEF, pero no a los de la Liga profesional de Fútbol Ecuador (LigaPro)”.

También buscan conocer con exactitud y “resolver sobre la interpretación del Reglamento de la CNA, relativa a la designación de los árbitros, en el sentido que serán asimismo designados solamente quienes no hubiesen expresado, de cualquier forma, su intención de no asistir o no dirigir un partido, entendiéndose , este evento, si fuese del caso, como una falta de árbitros”, publicaron los clubes.

La carta está dirigida a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y es firmada por los 10 clubes de la Serie B y por 15 de la Serie A.