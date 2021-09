El 9 de Octubre y el Macará se presentaron; los árbitros no lo hicieron

David Paredes (D)

Los árbitros dejaron bien plantados a los jugadores del 9 de Octubre y del Macará. El partido debía jugarse a las 20:00, pero los colegidos no acudieron, por lo que el comisario decidió suspender el enfrentamiento.



Los equipos saltaron a la cancha y esperaron los cinco minutos que fue establecido por las autoridades. Al final, el comisario del cotejo llamó a los capitanes para devolver los carnés de cancha y para que firmen el documento oficial del juego.



Este es el cuarto cotejo que no se disputa por la paralización de los árbitros. Los colegiados han exigido el pago de sus haberes de cuatro meses. Esto hizo que se paralizaran y no viajaran a las sedes de los cotejos.



La LigaPro decidió no suspender la fecha ante los percances.