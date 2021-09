Joffre Paredes: ‘Hay cuatro árbitros que están dispuestos a pitar’

Redacción Bendito Fútbol

Joffre Paredes, director de la Comisión de Arbitraje de la LigaPro, aclaró el 13 de septiembre del 2021 que por ahora no se ha resuelto el tema de pagos de la deuda y que la postura de la agremiación se mantiene. Sin embargo reveló que un grupo de colegiados no estrían de acuerdo con la postura del gremio.

Santiago Cattani, presidente de la Católica, fue informado de que los árbitros sí se presentarían al cotejo de este lunes 13 de septiembre del 2021, entre su equipo y el Independiente del Valle. No precisó si serán los designados u otros.



Por su parte, Paredes contrastó esta información. En radio Caravana aseguró que existe un grupo de árbitros que no estaría de acuerdo con la medida que tomó la agremiación. Estos serían los de escarapela FIFA, que se verían perjudicados si no son tomados en cuenta en torneos internacionales en el 2022.



“Hay cuatro árbitros que están dispuestos a pitar, esperemos que sea así. Ellos son grandes y están en capacidad de decidir lo que es mejor. Nosotros estamos dispuestos a cumplir con lo que dijimos”, dijo Paredes.



Eso sí, también recordó lo que ya se ha hecho público. La LigaPro debe USD 400 000 de mayo y USD 170 000 de junio. Además afirmó que el resto de meses se han ido pagando completo.



“Hay una deuda de USD 400 000 de mayo y USD 170 000 de junio, los otros meses se han ido pagando completo. Los árbitros normalmente facturan los miércoles y los viernes está su pago. Antes de la pandemia estuvieron siempre al día”, afirmó.



Luis Muentes, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol, dio a entender que se han visto traicionados por un grupo de colegas. Lo dijo en Radio Redonda.



“Si mañana se cae la medida por la traición de alguien saldremos a denunciar al miserable que nos traicionó”, afirmó.