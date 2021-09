La LigaPro reconoce una deuda de USD 700 mil con los árbitros

Redacción Bendito Fútbol

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, aseguró que la deuda que mantiene el organismo con los árbitros se debe al retraso en las cuotas que debe recibir el organismo, de parte de GolTV, por los derechos de televisión del campeonato. También se refirió sobre la postura de los clubes, que solicitaron un Congreso Extraordinario.

“En mi tiempo en el fútbol ecuatoriano, las huelgas de árbitros siempre han existido. Es la primera vez en la historia en la que los clubes quieren hacer un cambio, pero eso a la gente no le gusta”, dijo Loor en radio La Red.

Sobre la paralización de los colegiados y la ausencia de ellos en los partidos de la LigaPro, aseguró que esta no es la peor crisis que ha vivido el futbol ecuatoriano, en comparación de los cinco meses que se paró el deporte por culpa de la pandemia.

“Creo que esta no es la peor etapa en la historia del fútbol ecuatoriano, al contrario, considero que siempre hemos estado bien y sin problemas. Difícil fue la pandemia“, aseguró.

Loor intentó explicar y contextualizar la situación que vive la LigaPro ante la falta de pagos de de los derechos de TV. Afirmó que no existe documento donde se constante la deuda de cuatro meses de sueldo al gremio arbitral.

“Hay que entender el problema de raíz. Se debe entender que, luego de la crisis económica que dejó la pandemia, se vendrían cambios. Siempre se busca el problema, pero nunca se ve cómo se produjo (…) No hay un documento que indique que se deben cuatro meses de honorarios a los árbitros, simplemente se están basando en lo que dice el presidente de la Asociación”, afirmó Loor.

El directivo explicó que los árbitros no cobran por meses, sino por partidos dirigidos. Así asegura que no a todos se les adeuda tanto, porque no todos pitaron siempre.

“La deuda ronda los USD 600 a USD 700 mil. Se les ha ofrecido USD 200 mil más viáticos en los próximos ocho días, pero no están de acuerdo”, aseguró. También aclaró que LigaPro ha tenido retrasos por la pandemia.

“Antes LigaPro cumplía con los pagos puntualmente, incluso con anticipación. Ahora, por la pandemia hemos tenido retrasos, pero no significa que no les vayamos a pagar”, dijo.

La negociación con GolTV no ha sido sencilla. La LigaPro ha pedido abonos y pagos, pero no siempre se ha cumplido.

“Hemos realizado varias comunicaciones con GolTV pidiendo regulaciones de pagos o abonos. Al final del día, concuerdo con ellos en muchas cosas y discrepo en otras. (…) Si las cosas no se resuelven con GolTV se tienen que buscar alternativas para generar ingresos”, aseguró.

“Esperamos que el siguiente fin de semana sí tengamos fútbol, estamos haciendo todos los esfuerzos para que así sea. La idea es buscar una solución integral con los árbitros que quieran pitar”.