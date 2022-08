Independiente del Valle sueña con el triplete

Independiente fue superior a El Nacional en Copa Ecuador. Foto: Twitter @CopaEcuador

Redacción Bendito Fútbol

Independiente del valle fue superior a El Nacional en el cuadrangular final de Copa Ecuador. El marcador final fue 3-1 este viernes 19 de agosto de 2022.

Aunque los criollos no se amilanaron ante el poderío de los rayados, su ímpetu y esfuerzo no fue suficiente para superarlos. Lo que se preveía desde antes del compromiso sucedió, el cuadro de primera y actual campeón de la LigaPro se impuso ante el histórico elenco que ahora se encuentra en la Serie B.



Ever Hugo Almeida, DT de los criollos, cumplió con lo que había manifestado en la previa del compromiso, presionar al rival y no cambiar su estilo de juego. Pese a ello, los negriazules presentaron una propuesta similar y sacaron provecho a su ataque y a las desatenciones del rival.



En un duelo de ida y vuelta, las incursiones desde ambos frentes llegaron en los primeros minutos. Tal fue el vigor de ambas escuadras que, en la etapa inicial, se sumaron tres goles al marcador.



El primer tanto llegó a los 19 minutos gracias a Jhoanner Chávez. Un error en la salida del cuadro militar les permitió ponerse al frente del marcador a los locales.



Jhonier Chalá intentó enviar un pelotazo hacia el campo contrario, mas no se percató que tenía una marca encima. Al intentar trasladar el balón, este impactó en un adversario y le quedó a Junior Sornoza, quien habilitó a Chávez. El lateral derecho estuvo mano a mano con el golero Leodán Chalá y abrió la cuenta.



El Nacional se lanzó en búsqueda del empate pero no obtuvo resultados inmediatos. Los miembros del plantel de Sangolquí se pararon bien en defensa y los rojos desperdiciaron oportunidades.



A los 30 minutos, tras una infracción de Ronaldo Oñate sobre Mateo Carabajal, los dueños de casa recibieron un tiro libre. Junior Sornoza, especialista en lanzamientos a balón parado, fue el encargado de ejecutar.



A escasos metros del área y desde el costado izquierdo, el tiro con chanfle del mediocampista se coló en las redes. Aunque Chalá hizo su máximo esfuerzo, no logró atajar el remate y la redonda ingresó en medio de su guante y el vertical derecho.



Pese al 2-0, El Nacional no perdió el espíritu de competencia y encontró el descuento en el ocaso de los primeros 45 minutos. Al 44, Nilo Valencia conectó un cabezazo tras la asistencia de Maicon Solís. La llegada encontró mal parados a los defensores y al arquero Moisés Ramírez.



Para el segundo tiempo, los puros criollos intentaron buscar el empate, sin embargo, el escenario no cambió. Ni siquiera variantes ofensivas como la de Ronnie Carillo o Jorge Ordóñez surtieron efecto.



La estocada final la puso Lautaro Díaz a los 74 minutos. Aunque cuatro defensas custodiaban el área del 'Bi-Tri', la falta de organización al momento de rechazar devino en que la pelota le quede a la ofensiva contraria. El argentino no dudó cuando estuvo frente al guardameta y reventó el arco.



Con el triunfo, Independiente del Valle se ubica como líder del cuadrangular semifinal con tres puntos. A la escuadra la escolta 9 de Octubre que, aunque tiene el mismo gol diferencia, sus tantos a favor son menores. En tercer lugar queda Mushuc Runa y último, El Nacional.