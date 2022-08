¿Vuelve Damián Díaz a la titularidad en Barcelona?

Damián Díaz, jugador estelar del BSC. Foto: Barcelona SC

Redacción Bendito Fútbol (I)

Damián Díaz, una de las figuras del Barcelona, retornará a la convocatoria del equipo para el partido ante Orense por la fecha 7 de la segunda etapa en la LigaPro.

Molestias físicas de última hora impidieron que el volante esté presente en el reciente choque ante Universidad Católica. Aquel compromiso, que terminó en un empate de 0-0, dejó a los toreros a cinco puntos del líder Aucas.



De cara al cotejo venidero, el DT Jorge Célico había anunciado en rueda de prensa que el capitán canario se encuentra recuperado. A su vez, señaló que espera tener a toda la plantilla a su disposición en el evento.



Aunque no se han confirmado las alineaciones del cotejo, en Guayaquil aseguran que el '10' será titular. De acuerdo al periodista Francisco Molestina, Díaz estará presente desde el pitazo inicial.



La posibilidad de que el 'Kitu' salga con los once que abrirán el encuentro no solo se acrecenta por su retorno, sino por la salida de Emmanuel Martínez. El mediocampista había ocupado el puesto de enganche en los últimos compromisos, sin embargo, fue transferido al América MG de Brasil.



Un punto que podría jugar en contra de las esperanzas de que vuelva al rol estelar puede ser su falta de regularidad y el ritmo de juego con el que cuenta. En choques previos a su dolencia estuvo en el banco de suplentes.



El espectáculo en el cual se podrá ver el retorno del jugador al 'Ídolo' se llevará a cabo este sábado 20 de agosto a las 15:00 en el Estadio 9 de Mayo de Machala. Aunque hubo intenciones de cambiar el horario de parte de la televisora del campeonato, el pedido no prosperó ante la LigaPro.



Relegado por Célico en Barcelona

Desde la llegada de Jorge Célico a Barcelona, el papel del 'Kitu' con su elenco se volvió opaco. En la segunda etapa, la tenue situación se acentuó.



En los seis partidos que se han jugado en la última ronda del campeonato, el argentino nacionalizado ecuatoriano solo fue titular en uno. Aquel suceso se llevó a cabo en la primera fecha de la rueda, cuando Barcelona cayó ante el Delfín como local.



A lo largo del año, el futbolista solo ha disputado 15 cotejos entre todas la competencias. En siete de ellos estuvo desde el inicio y el resto ingresó desde el banco. A su vez, acumula un total de cinco goles.