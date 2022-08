Ever Hugo Almeida se ilusiona con El Nacional en Copa Ecuador

Los Jugadores de El Nacional, del DT Ever Hugo Almeida, festejan el triunfo ante Delfín en Copa Ecuador. Foto: Instagram elnacionalec

Redacción Bendito Fútbol (I)

Ever Hugo Almeida, DT de En Nacional, pidió respeto y no subestimar a su equipo que será uno de los protagonistas en el cuadrangular semifinal de la Copa Ecuador.

El elenco militar visitará al Independiente del Valle el viernes 19 de agosto de 2022 a las 18:00. En la liguilla también están 9 de Octubre y Mushuc Runa.



Los cruces en tal instancia serán a ida y vuelta, al finalizar, los dos mejores equipos en la tabla llegarán hacia la final en el Olímpico Atahualpa. El campeón obtendrá un cupo para la primera fase clasificatoria a los grupos de la Copa Libertadores.



Previo al duelo que enfrentará al 'Bi-Tri' con el 'Matagigantes', Ever Hugo Almeida conversó con EL COMERCIO y Bendito Fútbol. En el diálogo se refirió al choque y a cómo se ha preparado su equipo.



"Quiéralo o no, nosotros somos un plantel de la B y de la C, pero nos hemos hecho respetar en ese aspecto. Sabemos que nos enfrentaremos a un rival que está muy bien en todos sus campeonatos (...) los respetamos, pero que queremos que nos respete y mucho", sostuvo el estratega.



El técnico manifestó que, a su vez, espera un buen partido. A pesar de su categoría, tampoco considera que se los debe subestimar, pues han demostrado sus capacidades. En anteriores llaves eliminaron a cuadros como Barcelona y Delfín, a su vez, son candidatos al ascenso en la Serie A.

No cambia su estilo

En el choque frente a Independiente, la escuadra de las fuerzas armadas buscará presionar e ir al ataque. A su vez, el estratega les ha encomendado a sus dirigidos que, en cualquier cancha, se sientan como locales y esa será la mentalidad.



Con respecto al buen momento que atraviesan los negriazules, es consciente de sus capacidades, mas prefiere no centrarse en lo que puede hacer el oponente. Desde su punto de vista, aquello puede resultar contraproducente para sus aspiraciones.



"Si nosotros vamos a pensar en el rival, vamos a ser un equipo opacado, que irá a defender, que tomará muchas precauciones. Eso no, tenemos nuestro estilo de juego y nos ha salido bien', puntualizó el paraguayo.



La hinchada de El Nacional

Almeida fue categórico en el papel que ha jugado la afición en los últimos duelos y lo que ha significado. El DT considera que en los compromisos se ha vivido una fiesta y los ha cobijado a él y a sus jugadores.



Uno de sus ideales al momento de retornar a El Nacional fue que la hinchada se sienta orgullosa de sus colores y su equipo. Aunque cree que en algún momento se pudieron sentir defraudados, la situación se revirtió.



Las buenas sensaciones, ver a los simpatizantes y saber la expectativa que ha generado el 'Rojo' lo traslada hacia tiempos idos, como cuando fue bicampeón con la institución en 2005 y 2006. Con nostalgia y una sonrisa en el rostro se centra el los actuales objetivos. Su ilusión y el deseo de volver a la gloria lo manifiesta con tres palabras: "Quiero el Tri".