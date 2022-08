Richard Carapaz lidera un equipazo para buscar el título en la Vuelta a España

El ecuatoriano Richard Carapaz y el Ineos Grenadiers intentarán ganar la edición 77 de la Vuelta a España, la tercera grande de la temporada que empezará con una contrarreloj por equipos este viernes 19 de agosto del 2022.

Ineos llega con un tremendo conjunto encabezado por el campeón olímpico de ruta y con otros ciclistas de renombre incluidos un ganador del Giro de Italia, el actual monarca de la París-Roubaix y varios campeones nacionales.

La escuadra británica es, en principio, una de las favoritas para intentar imponerse en Madrid cuando la carrera llegue a su final el 11 de septiembre.

Ineos Grenadiers con 'Richie' Carapaz, Jumbo - Visma del campeón defensor Primoz Roglic, Bora-Hansgrohe del actual monarca del Giro de Italia Jai Hindley, el UAE con el portugués João Almeida, Astana Qazaqstan con el colombiano Miguel Ángel López, Bahrain Victorious del espñaol Mikel Landa son algunos de los equipos que parten entre los principales opcionados para buscar el podio en la general.

Todos esos equipos llegan con grandes ciclistas, por lo que se avizora una entretenida y vibrante competencia por la corona.

