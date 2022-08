Richard Carapaz y Jonathan Caicedo, en la presentación de la Vuelta a España

Las emociones de la edición 77 de la Vuelta a España ya se palpitan al máximo, con la presentación de los equipos y sus ciclistas este jueves 18 de agosto del 2022, en la víspera de la carrera. En escena estuvieron los ecuatorianos Richard Carapaz y Jonathan Caicedo.

"La verdad, muy emocionado con tantos fans y disfruten de la Vuelta", dijo el campeón olímpico Richard Carapaz durante una corta intervención.

La presentación de la Vuelta a España empezó a las 11:10, hora de Ecuador.

En escena estuvieron los 23 equipos que este año animarán la carrera, entre estos los dos que cuentan con ciclistas tricolores como el Ineos Grenadiers y el EF Education-EasyPost.

En esta jornada, los deportistas, sobre sus bicicletas, subieron una rampa y luego se colocaron sobre una tarima frente a los cientos de asistentes. Se pudo apreciar una que otra Bandera de Ecuador.

Carapaz es el líder del elenco británico Ineos Grenadiers que armó un gran plantel para intentar ganar la Vuelta con 'Richie'.

La Vuelta a España 2022 será la última gran vuelta que el ecuatoriano corra para el Ineos, pues se ha confirmado que no continuará en el equipo para el 2023.

Con Ineos, la 'Locomotora del Carchi' fue subcampeón de la Vuelta a España 2020, subcampeón del Giro de Italia 2022 y tercero en el Tour de Francia 2021.

Justo antes de que saliera el Ineos lo hizo el EF Education-EasyPost del ecuatoriano Jonathan Caicedo.

El 'Cubanito' Caicedo subió a la tarima con unas gafas oscuras y ataviado con los colores de su equipo. Se ha confirmado que el tricolor buscará el protagonismo en alguna etapa, sobre todo en las de montaña.

