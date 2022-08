Recorridos, fechas: Así será la participación de Richard Carapaz en la Vuelta a España

El Ineos Grenadiers confirmó al ecuatoriano Richard Carapaz como líder principal del equipo en la Vuelta a España, la esperada carrera de tres semanas que se realizará del 19 de agosto al 11 de septiembre del 2022.

'Richie' Carapaz parte entre los favoritos para llegar al podio en Madrid.

En ese grupo también están otros ciclistas como Jai Hindley (Bora), Primoz Roglic (Jumbo Visma), Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan), Enric Mas (Movistar), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Simon Yates (BikeExchange), Nairo Quintana (Arkea), entre otros.

La carrera en la que Richard Carapaz supo ser subcampeón en el 2020 premia al líder de la general con la camiseta roja. A continuación los principales datos de la Vuelta a España.

La Vuelta a España pondrá a prueba a lo mejor del pelotón internacional durante 21 etapas, con tres jornadas de descanso. Serán 3280,5 kilómetros de recorrido. La carrera empezará en Países Bajos y finalizará en Madrid.

Serán:

El viernes 19 de agosto del 2022 la etapa 1 será una esperada contrarreloj por equipos. Esto es algo muy llamativo. Serán 23,3 km en la ciudad de Utrecht, Países Bajos. Richard Carapaz encabezará a su equipo en la Vuelta a España.

En la Vuelta a España la camiseta roja distingue al líder de la general.

La camiseta verde es para el líder de los puntos

El jersey de puntos azules es para el 'rey de la montaña'

La camiseta blanca es para el mejor joven.

En la carrera también se compite por la clasificación de equipos. Además se premia al ganador de cada etapa y se reconoce al ciclista más combativo de cada jornada.

🗣️ "Our team for the Vuelta is a really exciting one."



You can find out more about our #LaVuelta22 squad, which includes two Grand Tour winners and four riders making their three-week debuts:https://t.co/7EN8mkwtIk pic.twitter.com/tJ5CEDrKIL