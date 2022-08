Ineos confirma salida de Richard Carapaz: 'Su última gran vuelta con nosotros'

Desde el Ineos Grenadiers confirman la salida del ecuatoriano Richard Carapaz, campeón olímpico de ruta, quien no continuará con los británicos en el 2023. Lo hizo Rod Ellingworth, subdirector del Ineos, en declaraciones sobre el grupo que afrontará la Vuelta a España desde el 19 de agosto del 2022.

"Confiamos en la calidad de nuestros jóvenes ciclistas y sabemos que brindarán un apoyo fantástico para Carapaz en su última gran vuelta con nosotros", dijo Ellingworth, en declaraciones publicadas este 15 de agosto del 2022.

De esa manera se confirma que el Ineos y Richard Carapaz no llegaron a un acuerdo de renovación del contrato, que era una de las aspiraciones del elenco británico.

Desde mayo se empezó a escuchar que el ecuatoriano negociaba un nuevo contrato para la próxima temporada. Entonces se habló de que el Ineos y otros conjuntos lo querían en sus filas. Se habló del Movistar, Arkea, EF Education-EasyPost y otros.

Con el paso de los días, desde el Ineos prácticamente descartaron que el carchense se quede. Lo dijo el mismo Ellingworth en julio, cuando declaró que veía poco probable la renovación con 'Richie'.

Con el paso de los días tomó más fuerza la posible vinculación con el EF Education-EasyPost, elenco que ya cuenta con dos ecuatorianos. Para ese conjunto corre Jonathan Caicedo y desde este mes de agosto se unió Alexander Cepeda.

En esa escuadra, una de las figuras es el colombiano Rigoberto Urán. Él ha visto con agrado la posible llegada de 'Richie' a las filas del equipo estadounidense. En una entrevista con Revista Semana, el 'Toro de Urrao' dijo que el equipo necesita un ciclista como Carapaz, que sea capaz de disputar podios en las grandes carreras.

Todavía no ha habido un pronunciamiento oficial del EF ni de Carapaz, hasta la mañana del 15 de agosto del 2022, aunque todo apunta que ese serán el nuevo equipo del tricolor. Es probable que el anuncio se lo realice una vez que finalice la Vuelta a España.

Richard Carapaz se unió al Ineos en 2020 y su contrato finalizará en diciembre del 2022. Han sido tres temporadas de grandes carreras, en las que el ecuatoriano alcanzó el subcampeonato de la Vuelta a España 2020 y el tercer lugar del Tour de Francia 2021, entre otros logros. Además, en este 2022, Carapaz alcanzó el subcampeonato del Giro de Italia.

Antes, cuando 'Richie' ganó el Giro de Italia en el 2019 lo hizo con el Movistar Team.

“Nuestro equipo para la Vuelta es realmente emocionante; una gran combinación de experiencia y juventud que dará resultados sobresalientes. Tener cuatro debutantes refuerza la creencia de que confiamos en la calidad de nuestros jóvenes ciclistas y sabemos que brindarán un apoyo fantástico para Carapaz en su última gran vuelta con nosotros", fueron las palabras de Rod Ellingworth en relación con 'Richie' y a la Vuelta a España.

La ronda española se correrá del 19 de agosto al 11 de septiembre del 2022.

