Ineos confirma a Egan Bernal y Jhonatan Narváez en Vuelta a Dinamarca

El colombiano Egan Bernal (Ineos), ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, volverá a la Vuelta a Dinamarca. Foto: EFE

EFE y Red. Deportes

El colombiano Egan Bernal (Ineos), ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, volverá a competir en la Vuelta a Dinamarca desde este martes 16 de agosto de 2022, ocho meses después del grave accidente de entrenamiento sufrido en Colombia el pasado 24 de enero. En carrera también estará el ecuatoriano Jhonatan Narváez.

"El equipo médico del Ineos Grenadiers ha dado el visto bueno al colombiano para que vuelva a competir, por lo que Bernal (Cundinamarca, 25 años) se muestra "encantado" de poder dar este importante paso y alinearse junto a sus compañeros en Dinamarca.

“Después de lo que me pasó en enero, este ha sido el momento que he estado esperando: volver a correr con mis compañeros de equipo. No puedo enfatizar lo suficiente lo difíciles que han sido para mí los últimos ocho meses, tanto física como mentalmente. Ese día y el viaje que he emprendido desde entonces serán parte de mí para siempre, es algo que nunca olvidaré", señala Egan Bernal.

El ciclista colombiano destaca el apoyo que ha recibido de su familia, novia, el equipo y los seguidores.

Ready to race! 😍



Here's our updated lineup ahead of #PNDKR22 pic.twitter.com/7m2N2EEtvv — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 15, 2022

Mensaje de apoyo

"Como seres humanos, realmente confiamos unos en otros en nuestros momentos de necesidad, y este año ha sido un momento de necesidad para mí. No puedo agradecer lo suficiente a todos los que han estado ahí para mí. Ese apoyo ha sido invaluable para motivarme todos los días a trabajar duro para poder volver a competir. A todos ustedes, un sincero agradecimiento", dijo. Por su parte, Rod Ellingworth, subdirector del equipo, valoró el regreso a la competición de Egan Bernal.

“Cuando piensas en dónde estaba Egan hace solo ocho meses, es increíble el progreso que ha logrado. Le ha mostrado al mundo la verdadera fuerza de su carácter y ha demostrado un valor notable para volver a estar listo para la carrera. Todavía estamos en un proceso con Egan, pero estar en el Tour de Dinamarca es un hito significativo y difícil de conseguir", comentó.

El 'Lagarto' Narváez vuelve después de correr en Polonia

Jhonatan Narváez, ciclista ecuatoriano del Team Ineos. Foto: Archivo/ Twitter: @INEOSGrenadiers

Con el Ineos Grenadiers, el 'Lagarto' Jhonatan Narváez tiene contrato hasta el 2024 según confirmó a este Diario desde el Principado de Andorra, el 8 de agosto del 2022.

El ciclista ecuatoriano hizo un balance de la temporada que viene realizando con el Ineos, equipo británico con el que corrió en el Giro de Italia, el Tour de Polonia y en el que se ha probado en renombradas carreras de un día como la Strade Bianche (Italia), la E3 Saxo Bank Classic (Bélgica), entre otras.

Por estos días, el deportista de 25 años aprovechó para recuperarse después de haber competido en el Tour de Polonia, que fue del 30 de julio al 5 de agosto del 2022. En esa carrera su compañero Ethan Hayter ganó en la clasificación general y su escuadra se llevó el título por equipos.

Su próximo reto será el Tour de Dinamarca, del 16 al 20 de agosto del 2022.