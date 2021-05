El ecuatoriano Jhonatan Narváez completó con éxito la última etapa del Giro de Italia

El ecuatoriano Jhonatan Narváez completó en 37:31:85 minutos la última etapa del Giro de Italia, una contrarreloj individual de 30,3 Km con la que finaliza la apasionante carrera de ciclismo en su edición 104.

El ciclista de Sucumbíos partió a las 08:20 de este domingo 20 de mayo del 2021.

Narváez, de 24 años, ha sido parte del equipo Ineos que ha llevado al colombiano Egan Bernal a mantener la maglia rosa y a estar a las puertas de ganar su segunda ‘grande’, después de su triunfo en el Tour de Francia 2019. Bernal saldrá a las 09:37.

Hasta las 09:00 el italiano Filippo Ganna, también del Ineos, lidera esta etapa 21 con un tiempo de 33 minutos, 48 segundos y 60 centésimas.

El corredor del Playón de San Francisco, en Sucumbíos, pasó a 11:36:50 minutos a los 9,2 Km. A los 19,7, en el segundo punto de referencia, pasó a 24:36:04 minutos. Los 30,3 Km los completó en 37:31:85 minutos.

Narváez es el único tricolor que llegó a la etapa final de esta edición. Esto, porque su coterráneo Alexander Cepeda, del equipo Androni, se retiró en la etapa 19, por una molestia en la pierna, mientras que el carchense Jonathan Caicedo, del equipo EF, se cayó en la etapa 11 y no pudo continuar.

