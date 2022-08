El Chaquiñán, sendero ecológico de identidad quiteña

El ciclismo es una de las actividades que se pueden realizar en El Chaquiñán. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

Alejandra Vélez (I)

El chaqui, ese sendero ecológico de 20 km de recorrido, es para Jen Sotolongo, la mejor ruta de ciclismo en América del Sur. Ella es generadora de contenido del portal web Long Haul Trekkers, creado en 2015, que se especializa en aventura, viajes en familia con sus perros y en ciclismo. ‘El Chaquiñán: The Best Cycle Path In South America’, relata su experiencia al atravesar toda la ruta, “Me recordó porqué me gusta andar en bicicleta” escribió Sotolongo.

“Vamos al chaqui para respirar aire fresco y mover el cuerpo” se dicen entre amigos. Si logran hacer todo el trayecto pasan de Cumbayá a Tumbaco y Puembo por la vía del antiguo ferrocarril que unía al norte del país con la sierra y la costa.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) se encarga de la administración de esta ruta en la que disfrutan familias, parejas y amigos. Allí, además de ciclear se puede caminar, trotar, tomar fotos, disfrutar de su flora conformada por el cholán, guarango y kishuar; también hay plantas herbáceas como el espino amarillo, que suele atraer numerosos colibríes.

La fauna es una de las bellezas que ofrece El Chaquiñán. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Mientras recorre El Chaquiñán, encuentra puntos de comercio para comer, hidratarse y también descansar. Entre sus novedades hay un parque privado para mascotas, donde los peludos pueden jugar y hasta nadar en su propia piscina.

Abigaíl Mora, visitante de la ruta, cuenta que se siente segura cuando la visita y que le gusta el clima que oscila entre los 10 y 23ºC. “Cada espacio es como algo nuevo, hay una zona de girasoles, otra zona de arupos y lo más chévere es que hay paradas para ir al baño, para tomar agua y refrescarse” dice Mora.

Esta vía ecológica está abierta de lunes a domingo desde las 06:00 hasta las 18:00; la entrada es gratuita y su inicio es en Cumbayá (Portal de Cumbayá) y termina en Puembo (Portal La Lomita).

En su ingreso hay un kiosko donde puede comprar jugos, frutas, tostadas y tigrillo, su dueña Karina Vivanco tiene este negocio desde hace 10 años y considera que El Chaquiñán es un punto de identidad quiteña que atrae a propios y extranjeros. “Es un lugar tranquilo, hermoso para pasear, para compartir, hay vigilancia policial , hay cámaras en todo el trayecto, no hay riesgos” cuenta entre sonrisas Vivanco.

La caminata es parte de las actividades que los ciudadanos realizan en la ruta de El Chaquiñán en Tumbaco Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

En el chaqui también hay áreas de picnic, estacionamientos para bicicletas, que incluyen bombas para reparar neumáticos. La señalética es clara, bien cuidada y ubicada en puntos estratégicos e indica los cruces de carreteras.

Shirley Galarza visita frecuentemente esta vía, alquila una bicicleta en USD 6.50 el día para recorrerla y cuenta que le gustan los semáforos que hay dentro de la ruta. “Yo me siento segura aquí, me gusta mucho, los carros en los cruces se detienen y nos respetan” cuenta Galarza.

Si se anima a visitar la ruta del chaqui vaya con ropa cómoda, use protector solar, gafas y sombrero o gorra.