Francisco Fydriszewski no es una opción para reforzar a Liga de Quito

Francisco Fydriszewski es el goleador del Aucas y del Campeonato, con 15 anotaciones en las dos etapas. Foto: archivo / EL COMERCIO

Redacción Bendito Fútbol

Francisco Fydriszewski, el máximo goleador de la LigaPro 2022 está sin equipo. Se conoce que no seguirá en Aucas y busca opciones, Liga de Quito descartó su fichaje.

Los albos cuentan con 12 refuerzos para la temporada 2022 y esperan ser animadores en los distintos torneo y ganar un título. Dentro de los delanteros de área con los que cuentan los albos se encuentran Walter Chalá y José Angulo, quienes formaron parte de los fichajes. Juan Luis Anangonó, que ocupa la misma posición, ya formaba parte del equipo.



En torno a los nombres con los que Liga podría aumentar su peso en ofensiva surgió el del ariete de Aucas. Los albos aún cuentan con plazas libres para cupos extranjeros por lo que no habría inconveniente en fichar al argentino.



En lo que refiere al mercado de transferencias, otro de los factores que hacían factible el arribo del gaucho era que Liga de Quito aún no cerraba su libro de pases. El DT Luis Zubeldía y el dirigente Esteban Paz habían mencionado que esperaban potenciar más al plantel y que habían zonas por mejorar.



Pese a los antecedentes, el interés de Liga por el 'Polaco' fue negado desde la institución. En diálogo con Mach Deportes, Isaac Álvarez -presidente de la entidad- se refirió al tema y señaló no se ha contemplado nuevos fichajes.



"Tenemos el equipo completo. El director técnico no nos ha solicitado nada más. Francisco Fydriszewski no se ha considerado como opción", manifestó el titular de los albos.

¿Cuál será el futuro de Francisco Fydriszewski?

El artillero que ayudo a conseguir a Aucas el primer título de su historia luce lejos de la institución oriental. De igual forma, el delantero tampoco formó parte de la pretemporada que los de Chillogallo realizaron en Perú y Colombia.



Durante una rueda de prensa en la que el DT César Farías expuso su proyecto con el club y los 45 nombres con los que contaría en 2023, el gaucho no fue incluido. A su vez, Farías manifestó que tenía derecho a un cambio de aires y la institución revisaba las ofertas que habían llegado.



En la pasada temporada Fydriszewski marcó 17 goles en 28 partidos. Desde que arribó al club en 2021 mandó el balón al fondo de las redes en 32 oportunidades y dio 11 asistencias.

