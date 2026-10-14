Enner Valencia en el centro de la crítica por una insólita jugada

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Enner Valencia jugó los 90 minutos en el partido que Boca Juniors perdió 1-0 en La Bombonera ante Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El ecuatoriano quedó en el centro de la crítica por una jugada que pudo cambiar la historia del lance.

Enner Valencia fue titular en la Sudamericana

Enner Valencia saltó la noche del martes 13 de octubre de 2026 como el centrodelantero del 11 de Boca Juniors propuesto por Rodolfo Arruabarrena para enfrentarse a Vasco da Gama por la primera semifinal de la Copa Sudamericana.

Valencia se ganó la titularidad luego de haber anotado tres goles a Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina y luego de haber aportado con otro tanto en el juego ante Instituto de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Sus buenas presentaciones hicieron que el ‘Vasco‘ lo incluya en el equipo estelar y lo mantenga durante los 90 minutos para intentar encontrar el empate que nunca llegó, pese a tener un jugador más por la expulsión del colombiano Andrés Gómez a los 64′.

‘Superman‘ se mostró activo intentando ser el primer defensor de su equipo, presionando a los defensas del cuadro brasileño desde su propia área, lo que provocó que los hinchas le reconocieran en más de una ocasión ese esfuerzo.

Sin embargo, en la función más importante, que es la de anotar goles, quedó debiendo, y más aún cuando en el cierre del juego tuvo en sus pies el empate. No lo logró y parte de las críticas de la jornada se centraron en esa acción específica.

Valencia tuvo el empate, pero…

Vasco da Gama mostró un juego práctico y letal. A los 25 minutos, Adson abrió el marcador con un preciso golpe de cabeza. Facundo Herrera (defensa central) y Álvaro Montero (arquero) fueron espectadores de lujo en la acción.

Con la ventaja a su favor, manejaron la desesperación de los argentinos que se volcaron al ataque con más ganas que claridad. La ausencia de Leandro Paredes se notó en su funcionamiento porque no contaron con la claridad que el mundialista aporta.

Pese a todas esas dificultades, estrellaron dos balones en los postes con potentes remates de Lautaro Blanco y Santiago Ascacíbar. Sin embargo, una de las acciones más claras estuvo en los pies del veterano delantero ecuatoriano.

El reloj marcaba el 90+6′. Leonel Flores cobró un tiro de esquina con Miguel Merentiel. Su centro fue primero impactado por Lautaro Di Lollo y luego por Ángel Romero, quien envió el esférico al centro del área chica cerca de la línea de gol.

Valencia tuvo todo el arco a su disposición para decretar el 1-1. El portero Léo Jardim estaba prácticamente vencido. Cuando todos esperaban el remate del delantero, apareció José Luis Rodríguez para despejar el esférico.

‘Superman‘ se quedó con las ganas de llegar al encuentro con el balón mientras sus compañeros e hinchas que colmaron La Bombonera se lamentaron por la acción. Las redes sociales se llenaron con esta jugada que marcó la noche.

😱 ¡INCREÍBLE FINAL EN LA BOMBONERA! Enner Valencia no la pudo empujar y Boca terminó perdiendo 1-0 ante Vasco en la ida de semifinales. 📺 Mirá nuestros partidos de la CONMEBOL 🌎 #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/SJcYHLUppi — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 14, 2026

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