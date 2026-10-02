Enner Valencia vive otra noche especial con Boca Juniors en la Bombonera

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Enner Valencia, Boca Juniors y la Bombonera volvieron a encontrarse este viernes 2 de octubre de 2026 en una noche de fútbol que dejó una nueva fotografía del momento que atraviesa el delantero ecuatoriano en Argentina. Cinco días después de una actuación que cambió la conversación alrededor de su nombre, el atacante regresó al estadio Alberto J. Armando con una respuesta del público que empezó incluso antes de que tocara la pelota.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibió a Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Clausura argentino. Valencia comenzó entre los suplentes, mientras Boca Juniors buscaba sostener su pelea en la parte alta de su zona. Lo que ocurrió cuando el ecuatoriano fue llamado desde el banco terminó extendiendo una historia que había comenzado días antes en Rosario.

La Bombonera y Boca tenían algo preparado para Enner Valencia

Cuando transcurrían 15 minutos del segundo tiempo, Enner Valencia ingresó al campo y la Bombonera reaccionó con una ovación. Boca ganaba 1-0 gracias al gol de Lautaro Di Lollo, pero la atención se desplazó durante algunos segundos hacia el ecuatoriano. Los aplausos tuvieron un antecedente inmediato: el triplete que había marcado contra Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Valencia había ingresado desde el banco ante Racing el domingo 27 de septiembre y convirtió tres goles de cabeza para transformar un 0-2 en una victoria 3-2. El resultado clasificó a Boca Juniors a las semifinales y convirtió al delantero en protagonista de una remontada que dejó varios registros históricos para el club argentino.

El Comercio detalló el 1 de octubre de 2026 que Valencia se convirtió en el quinto futbolista de Boca Juniors capaz de marcar tres goles de cabeza en un mismo partido y en el décimo extranjero en conseguir un triplete con el club. Además, habían pasado 44 años desde el anterior hat-trick de cabeza de un jugador de Boca.

La jugada de Enner que apareció cuando el partido terminaba

Ante Unión, el ecuatoriano no necesitó repetir aquella producción goleadora para intervenir en el marcador. Leonel Flores amplió la ventaja a los 83 minutos y, cuando el reloj alcanzó el 90+2, Valencia participó en la acción que terminó en el tercer tanto del juvenil argentino. El delantero condujo la pelota en el inicio de la jugada y entregó la asistencia para el 3-0 definitivo.

Antes había tenido una oportunidad para marcar. Valencia recibió una pelota en posición ofensiva y remató, pero el arquero Thiago Mansilla controló su disparo. Esta vez no hubo gol del máximo anotador histórico de la Selección de Ecuador, aunque sí una intervención directa en el resultado y otra ovación cuando terminó el encuentro.

De la búsqueda del primer gol al reconocimiento de la hinchada

El escenario alrededor de Valencia cambió con rapidez. El 11 de septiembre había conseguido su primer gol oficial con Boca Juniors, frente a Central Córdoba, también en la Bombonera. Fue, además, el primer futbolista ecuatoriano que convirtió oficialmente con la camiseta azul y oro.

Doce días deportivos después llegó su actuación decisiva ante Racing y, ahora, la recepción frente a Unión mostró cómo aquel partido modificó la relación inmediata entre el atacante y la tribuna. Para un delantero que arribó a uno de los clubes con mayor exposición del continente, la secuencia también explica por qué cada intervención adquiere una dimensión mayor dentro del ecosistema de Boca.

El 3-0 dejó al conjunto argentino con 20 puntos tras 11 fechas y en la segunda posición de su zona, mientras Unión quedó con 13 unidades. Para Valencia, la noche terminó sin ampliar su cuenta goleadora, pero con una asistencia y una respuesta desde las gradas que prolongó el efecto de su triplete ante Racing.

Información detallada sobre Enner Valencia.

Preguntas frecuentes sobre Enner Valencia y su actuación con Boca ante Unión:

❓ ¿Cómo le fue a Enner Valencia con Boca Juniors ante Unión? Enner Valencia ingresó como suplente y aportó una asistencia en la victoria 3-0 de Boca Juniors.

El ecuatoriano entró a los 15 minutos del segundo tiempo. En el 90+2 participó en la jugada del tercer gol y entregó la asistencia para la anotación de Leonel Flores. ❓ ¿Cómo recibió la Bombonera a Enner Valencia? La hinchada de Boca recibió a Valencia con una ovación cuando ingresó al campo.

Contexto:

El reconocimiento llegó cinco días después de su triplete ante Racing por la Copa Argentina. El ecuatoriano también recibió aplausos al finalizar el encuentro contra Unión.

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