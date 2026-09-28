Ecuador busca un goleador y Enner Valencia demuestra lo difícil que será reemplazarlo

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador inició una nueva etapa con Marcelo Gallardo y una de las primeras preguntas aparece en el área rival. La derrota frente a Corea del Sur, el 24 de septiembre de 2026 en Suwon, dejó nuevamente a la Tri sin goles y abrió el examen para los delanteros que buscan ocupar un espacio que tuvo dueño durante más de una década.

Cuatro días después, la discusión adquirió otro matiz. Enner Valencia, retirado de la Selección, marcó tres tantos de cabeza con Boca Juniors ante Racing y convirtió un 0-2 en una victoria 3-2 por la Copa Argentina. El contraste no significa que exista un regreso en camino: el propio delantero ratificó después del partido que su ciclo con la Tri terminó.

Ecuador busca goles y la Selección empieza a medir el vacío de Enner

El desafío para Ecuador no consiste únicamente en encontrar otro centrodelantero. Se trata de reemplazar una producción construida durante 14 años. Enner Valencia terminó su etapa internacional como máximo anotador histórico de la Selección, con 49 goles en 109 partidos. De ellos, 15 llegaron en eliminatorias, seis en mundiales y cinco en Copa América.

Su despedida, además, dejó una paradoja. Valencia no consiguió marcar durante el Mundial 2026, en el que disputó cuatro encuentros, pero continuó siendo la principal referencia histórica del ataque ecuatoriano. Su retiro después de la eliminación frente a México obligó al nuevo cuerpo técnico a iniciar una transición que no pasa solamente por cambiar un nombre por otro.

La primera prueba fue para Jordy Caicedo. Gallardo lo colocó como centrodelantero ante Corea del Sur, pero el atacante no logró convertir. Ecuador terminó aquel compromiso con 11 remates y cinco disparos al arco, sin conseguir transformar sus aproximaciones en goles.

Como detalló este Medio el 24 de septiembre de 2026, aquella presentación puso a Caicedo frente a un contraste particular: llegó al nuevo ciclo de la Selección después de alcanzar 12 goles durante 2026 con Huracán, pero su primera oportunidad como titular en la era Gallardo terminó sin anotaciones.

Jordy Caicedo y los delanteros que compiten por el puesto

El rendimiento de Caicedo en Argentina ofrece una alternativa para el cuerpo técnico. Sus 12 tantos con Huracán muestran continuidad a nivel de clubes, aunque trasladar esa producción a la Selección es el siguiente desafío.

En Suwon, Gallardo también probó a Juan Riquelme Angulo, quien ingresó a los 66 minutos precisamente en reemplazo de Caicedo. El atacante tuvo dos remates y apareció como otra opción dentro de una búsqueda que recién empieza.

La cuestión, por tanto, puede ir más allá de encontrar un heredero individual para Enner. El nuevo ciclo también deberá determinar si los goles pueden distribuirse entre centrodelanteros, extremos y mediocampistas, en lugar de concentrar nuevamente una parte importante de la responsabilidad ofensiva en un solo futbolista.

Enner marca tres con Boca pero mantiene cerrada la puerta

El momento de Valencia vuelve más visible esa transición. El 27 de septiembre ingresó al minuto 56 con Boca, que perdía 2-0 frente a Racing. Marcó a los 72, 80 y 90+5 minutos, los tres de cabeza, y clasificó al conjunto argentino a las semifinales de la Copa Argentina. A sus 36 años, fue su octavo triplete como profesional.

La actuación volvió a colocar su nombre alrededor de la Selección, pero el delantero descartó modificar su decisión. “Ya tomé la decisión de parar”, afirmó tras el encuentro, al recordar su despedida de Ecuador después del Mundial 2026.

Para Gallardo, el calendario ofrece inmediatamente otra oportunidad para seguir buscando respuestas. Ecuador enfrentará a Japón el 1 de octubre por la Copa Kirin, en un partido que permitirá observar nuevas variantes ofensivas. La etapa sin Enner ya comenzó; la definición de quiénes asumirán sus goles todavía está en construcción.

Preguntas frecuentes sobre Ecuador y la búsqueda de goles tras el retiro de Enner Valencia:

❓ ¿Cuántos goles marcó Enner Valencia con la Selección de Ecuador? Enner Valencia terminó su etapa internacional con 49 goles en 109 partidos.

El delantero se retiró como máximo goleador histórico de la Tri. De sus anotaciones, 15 llegaron en eliminatorias, seis en mundiales y cinco en Copa América. ❓ ¿Quién reemplazó a Enner Valencia como delantero titular de Ecuador? Jordy Caicedo recibió la primera oportunidad como centrodelantero titular en la era de Marcelo Gallardo.

Caicedo comenzó frente a Corea del Sur, pero no consiguió marcar. Llegó a la convocatoria después de registrar 12 goles durante 2026 con Huracán. ❓ ¿Qué otros delanteros prueba Marcelo Gallardo en Ecuador? Una de las alternativas es Juan Riquelme Angulo.

El atacante ingresó ante Corea del Sur en reemplazo de Jordy Caicedo y realizó dos remates. El nuevo cuerpo técnico todavía está evaluando opciones para definir cómo distribuir la responsabilidad ofensiva. ❓ ¿Enner Valencia puede regresar a la Selección de Ecuador? Valencia ratificó que su etapa con la Tri terminó.

Después de marcar tres goles con Boca Juniors ante Racing, el delantero volvió a referirse a su retiro internacional y afirmó: “Ya tomé la decisión de parar”. ❓ ¿Cuándo tendrá Ecuador otra oportunidad para probar variantes ofensivas? La siguiente prueba será ante Japón el 1 de octubre de 2026.

El encuentro por la Copa Kirin permitirá a Gallardo continuar evaluando delanteros y otras alternativas ofensivas. La búsqueda no necesariamente pasa por encontrar un único reemplazo de Enner, sino también por distribuir los goles entre diferentes jugadores.

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