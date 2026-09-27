Enner Valencia provocó una invasión de cancha en el Gigante de Arroyito

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Enner Valencia fue el objetivo número uno de los hinchas de Boca Juniors una vez que concluyó el partido en el que el ‘Xeneize’ derrotó a Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina con un triplete suyo.

Enner Valencia recibió el cariño de los hinchas

Enner Valencia fue la figura estelar la tarde de este domingo 27 de septiembre de 2026 en la victoria 3-2 de Boca Juniors sobre Racing Club en el Estadio Gigante de Arroyito, con la que clasificaron para las semifinales.

Finalizado el compromiso, decenas de hinchas invadieron la cancha donde juega de local Rosario Central y fueron en busca del ariete ecuatoriano para conseguir un recuerdo de esta inolvidable jornada de goles.

Fotos, videos, abrazos y besos en su cabeza fueron parte de las muestras de afecto de los fanáticos que rodearon al veterano delantero mientras intentaba avanzar a la boca del túnel de los vestuarios sin ningún tipo de custodia.

El éxtasis por su pletórica presentación llegó a las redes sociales, donde figuras reconocidas como ‘La Cobra‘ y ‘Davo Xeneize‘ se rindieron ante ‘Superman‘, que ingresó en el segundo tiempo para salvar a su equipo cuando perdía 2-0.

🇪🇨🫂 El amor de los hinchas de Boca hacia Enner Valencia tras su histórico hat-trick ante Racing en la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/X6rOzWfIxY — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

Los goles de ‘Superman’

Boca Juniors extendió su serie triunfal gracias a una actuación consagratoria del ecuatoriano, que ingresó en el minuto 56 y con sus tres goles le dio a su equipo una nueva victoria, además sobre la hora.

Racing Club se puso en ventaja con un gol de Gastón Lódico en el minuto 19 y de Adrián ‘Maravilla’ Martínez en el 47, pero Boca remontó con tres tantos de cabeza del ‘Chivo’, en los minutos 72, 80 y 90+5.

De esta manera, mantiene viva la ilusión de lograr el triplete: Copa Sudamericana, Copa Argentina y Torneo Clausura.

En semifinales, Boca Juniors se medirá con Banfield, que se impuso en el primer cruce de estos cuartos de final por penaltis ante Deportivo Riestra por 7-6 luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Boca Juniors, máximo ganador de la Copa Argentina con cuatro conquistas (1969, 2012, 2015 y 2020), supera por un título a River Plate, que logró los títulos en 2016, 2017 y 2019.

Los restantes campeones alzaron este trofeo una sola vez: Rosario Central (2018), Central Córdoba de Santiago del Estero (2024), Arsenal de Sarandí (2013), Huracán (2014), Patronato de Paraná (2022), Estudiantes de La Plata (2023) e Independiente Rivadavia de Mendoza (2025).

Racing 2-1 Boca Juniors

¡DESCONTÓ EL XENEIZE!



Enner Valencia hizo de cabeza el primero de Boca en el partido a los 27' del segundo tiempo pic.twitter.com/GheJLlGxCk — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

Racing 2-2 Boca Juniors

¡DOBLETE DEL ECUATORIANO!



Enner Valencia puso para Boca el empate parcial a los 34' del segundo tiempo. pic.twitter.com/OkxPKvzZXy — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

Racing 2-3 Boca Juniors

¡GOLAZO AGÓNICO Y FINAL!



Enner Valencia convirtió un hat-trick y dio vuelta el partido para ponerse 3-2 sobre Racing para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. pic.twitter.com/4cRwd2K40z — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

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