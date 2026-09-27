¡Escándalo! Golpes y peleas en la Supercopa Internacional de Argentina

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero albergó un bochornoso final en la Supercopa Internacional el 26 de septiembre de 2026. Rosario Central se coronó campeón tras vencer 3-1 a Estudiantes de La Plata, pero el festejo quedó opacado por una batalla campal e incidentes con el arbitraje.

Peleas, insultos y reclamos entre los protagonistas

La violencia explotó a los 90+6 minutos tras el tercer gol rosarino. Con el arquero Fernando Muslera buscando el empate en un tiro de esquina rival, Rosario Central recuperó el balón y ejecutó un contraataque directo que Julián Fernández definió con el arco vacío.

La celebración desató de inmediato un enfrentamiento multitudinario en el campo. Futbolistas de ambos planteles se cruzaron con empujones, insultos y golpes de puño. La gresca obligó a la intervención de los cuerpos técnicos y del personal de seguridad.

El árbitro principal Darío Herrera perdió el control del encuentro y no pudo pitar el final reglamentario. Ante las corridas hacia los vestuarios, los jugadores volvieron a pelearse en los pasillos que conducen a los camerinos antes de regresar minutos después a la premiación.

La tensión aumentó cuando Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, ingresó a la cancha para encarar al equipo arbitral. Las cámaras captaron al dirigente recriminando cara a cara a Darío Herrera con la frase “Toda tuya”.

"Tremenda piña"



Porque se dieron con todo en el túnel entre Estudiantes y Rosario Central. pic.twitter.com/6PGBF69ZeL — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 26, 2026

La furia ‘pincha’ tiene tres antecedentes

Los reclamos del ‘Pincha’ hacia el árbitro central se centraron en dos fallos clave. Primero, el tiro libre previo al empate rosarino; segundo, la revisión del VAR para sancionar un penal sobre Enzo Copetti tras un leve contacto con Leandro González Pirez.

El conflicto venía incubándose desde noviembre de 2025. En aquella fecha, la AFA proclamó campeón de la Liga Profesional a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual, una decisión oficial que la directiva de Estudiantes de La Plata rechazó de plano.

La molestia derivó en una protesta sin precedentes durante la premiación de aquel torneo. El plantel de Estudiantes de La Plata le hizo el pasillo de honor a Rosario Central poniéndose de espaldas.

¡JUAN SEBASTIÁN VERÓN MUY ENOJADO TRAS EL FINAL FUE A BUSCAR A DARÍO HERRERA!



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Rosario Central sumó otra corona

En el aspecto deportivo, el partido empezó con sorpresa antes del primer minuto. A los 53 segundos, Joaquín Tobio Burgos centró por la izquierda, Guido Carrillo bajó el balón y Alexis Castro definió para marcar el 0-1 tempranero a favor de Estudiantes de La Plata.

El desarrollo táctico del ‘Pincha’ sufrió dos severos imprevistos físicos en el primer tiempo. El uruguayo Gabriel Neves salió en ambulancia por una fractura en la muñeca izquierda y su reemplazo, Jalil Elías, duró apenas unos minutos en cancha tras lesionarse.

Rosario Central reaccionó de la mano de Ángel Di María. A los 23 minutos, el atacante empató con un soberbio tiro libre al ángulo de Fernando Muslera. Sobre el final de la etapa inicial, el propio Ángel Di María anotó de penal el 2-1.

Rosario Central sumó el título número 14 de su historia. Por su parte, Estudiantes de La Plata deberá enfocar sus esfuerzos en las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, serie que comenzará el 15 de octubre en La Plata y cerrará el 22 en el Estadio Maracaná.

PIÑAS EN EL FINAL DE ROSARIO CENTRAL – ESTUDIANTES.



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