Enner Valencia marcó un triplete con Boca Juniors en la Copa Argentina

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Enner Valencia fue la figura rutilante de Boca Juniors en el encuentro válido por los cuartos de final de la Copa Argentina al marcar los tres goles para el triunfo ante Racing Club y clasificarse para las semifinales.

Enner Valencia marcó por triplicado

Enner Valencia fue el principal responsable de la clasificación de Boca Juniors a las semifinales de la Copa Argentina al derrotar 3-2 a Racing Club con tres goles suyos la tarde de este domingo 27 de septiembre de 2026.

Los tres goles de ‘Superman’ se registraron en el Estadio Gigante de Arroyito, de propiedad de Rosario Central, que en el día previo se proclamó campeón de la Supercopa Internacional al derrotar a Estudiantes de La Plata con polémica incluida.

Racing Club logró una ventaja de 2-0 en el marcador por los tantos de Gastón Lódico (19′) y Adrián ‘Maravilla’ Martínez (47′), que hacía presagiar que la clasificación se iba a quedar en su orilla de manera anticipada.

Sin embargo, todo empezó a cambiar cuando Rodolfo Arruabarrena decidió enviar al ariete ecuatoriano al terreno de juego a los 57 minutos en sustitución de Alan Velasco, que no tuvo una destacada presentación en esta jornada.

El efecto del ingreso del ariete de 36 años se empezó a sentir a los 72′, cuando colocó el 2-1 con un certero golpe de cabeza. La fórmula la repitió a los 80′ y a los 90+5′, siempre con su letal cabezazo que dejó sin respuesta al portero Facundo Cambeses.

Valencia acumula cuatro goles entre este torneo y la Liga Argentina con la camisera de Boca. El otro tanto lo hizo ante Central Córdoba en La Bombonera. Además, suma una asistencia y dos tarjetas amarillas en 310 minutos en cancha.

El rival del cuadro ‘xeneize’ en las semifinales de la Copa Argentina será Banfield, que derrotó a Deportivo Riestra por 7-6 en la tanda de penales. En los 90 minutos reglamentarios empataron 1-1. La fecha y la sede se confirmarán en los siguientes días.

Racing 2-1 Boca Juniors

¡DESCONTÓ EL XENEIZE!



Enner Valencia hizo de cabeza el primero de Boca en el partido a los 27' del segundo tiempo pic.twitter.com/GheJLlGxCk — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

Racing 2-2 Boca Juniors

¡DOBLETE DEL ECUATORIANO!



Enner Valencia puso para Boca el empate parcial a los 34' del segundo tiempo. pic.twitter.com/OkxPKvzZXy — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

Racing 2-3 Boca Juniors

¡GOLAZO AGÓNICO Y FINAL!



Enner Valencia convirtió un hat-trick y dio vuelta el partido para ponerse 3-2 sobre Racing para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. pic.twitter.com/4cRwd2K40z — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

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