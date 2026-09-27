Enner Valencia desata una ola de memes en Argentina tras su heroico triplete

Enner Valencia acumula cuatro goles con Boca Juniors en este 2026.

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Enner Valencia desató una ola de memes en Argentina tras ser la figura de la victoria de Boca Juniors por 3-2 ante Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina en Rosario. Los memes inundaron de inmediato las redes.

Enner Valencia avivó la creatividad de los hinchas

Enner Valencia pasó a ser la tarde de este domingo 27 de septiembre de 2026 el héroe de los hinchas de Boca Juniors, que celebraron los tres goles con los que se clasificaron para las semifinales, en donde enfrentarán a Banfield.

“He pasado momentos difíciles, pero yo sabía que viniendo a Boca Juniors iba a ser así. Acá siempre tienes que ganar y nos preparamos para siempre ganar; hoy se dio”, declaró luego del encuentro a la cadena dueña de los derechos de televisión de la competencia.

Agregó que esta jornada es ‘inolvidable’ en su extensa carrera desarrollada en clubes de Ecuador, México, Inglaterra, Turquía y Brasil. “Terminó el partido hace 20 o 30 minutos y todavía la gente sigue cantando; esto es impresionante”, explicó.

Mientras la emoción se desbordaba en el Estadio Gigante de Arroyito, en las redes sociales los hinchas empezaron a hacer su trabajo al colocar al veterano delantero como el protagonista absoluto de una amplia diversidad de memes generados en su honor:

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