Enner Valencia desata una ola de memes en Argentina tras su heroico triplete

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Enner Valencia desató una ola de memes en Argentina tras ser la figura de la victoria de Boca Juniors por 3-2 ante Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina en Rosario. Los memes inundaron de inmediato las redes.

Enner Valencia avivó la creatividad de los hinchas

Enner Valencia pasó a ser la tarde de este domingo 27 de septiembre de 2026 el héroe de los hinchas de Boca Juniors, que celebraron los tres goles con los que se clasificaron para las semifinales, en donde enfrentarán a Banfield.

“He pasado momentos difíciles, pero yo sabía que viniendo a Boca Juniors iba a ser así. Acá siempre tienes que ganar y nos preparamos para siempre ganar; hoy se dio”, declaró luego del encuentro a la cadena dueña de los derechos de televisión de la competencia.

Agregó que esta jornada es ‘inolvidable’ en su extensa carrera desarrollada en clubes de Ecuador, México, Inglaterra, Turquía y Brasil. “Terminó el partido hace 20 o 30 minutos y todavía la gente sigue cantando; esto es impresionante”, explicó.

Mientras la emoción se desbordaba en el Estadio Gigante de Arroyito, en las redes sociales los hinchas empezaron a hacer su trabajo al colocar al veterano delantero como el protagonista absoluto de una amplia diversidad de memes generados en su honor:

Meme 1:

No me quiero apurar, pero creo que valencia es el mejor 9 post palermo pic.twitter.com/9Dy3p0BaX4 — Termito Bostero (@TermitoBostero) September 27, 2026

Meme 2:

EL MEJOR JUGADOR DE LA HISTORIA



DON ENNER VALENCIA 🐐🔝⚽️ ⚽️⚽️ pic.twitter.com/hOODoleKUn — Hincha Azul Emelec (@Hincha_Azul) September 27, 2026

Meme 3:

Opinión sincera, que piensas de Enner Valencia?? pic.twitter.com/gHlP0fKZRy — Ruler Ship Fan🎙️ (@pato_personal) September 27, 2026

Meme 4:

*Invaden la cancha porque boca ganó*



los pibes yendo a pedirle un saludo a Di Lollio pic.twitter.com/w6l5FODuVm — Expe (@Expefutbol) September 27, 2026

Meme 5:

“Papá por qué me llamo Enner Valencia Boca 3 Racing 2 minuto 95?” pic.twitter.com/8fflzjbugi — ElBichoArgento (@ElBichoArgento) September 27, 2026

Meme 6:

yo ahora con mi cuadro de enner valencia

pic.twitter.com/up3uXToG9c — walter (@walter_s1o) September 27, 2026

Meme 7:

Asi estoy con el tio Enner pic.twitter.com/d8AANVpJN1 — Bostermo (@bostermo) September 27, 2026

Meme 8:

Boca eliminó a Racing de la Copa Argentina con un gol agónico de Enner Valencia y Pepe lo sabe pic.twitter.com/3StZOJqHh4 — PEPE (@soyunargento) September 27, 2026

Meme 9:

Enner Valencia esta tarde contra Racing. pic.twitter.com/UbyEgyZSgB — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) September 27, 2026

Meme 10:

Enner Valencia contra Racing pic.twitter.com/P4iaNOKcmC — Danny (@Bucaterm00) September 27, 2026

Meme 11:

Enner Valencia vs Racing pic.twitter.com/X4fUAOklI8 — Mike (@BlueCFM_) September 27, 2026

Meme 12:

YO NO VI A PALERMO EN BOCA, PERO VI A ENNER VALENCIA EN BOCA pic.twitter.com/iEKgaKkubr — The Cum Knight (@matuvix_OG) September 27, 2026

Meme 13:

Enner Valencia vs Racing pic.twitter.com/iqgmgVNrNC — Habemus Fútbol (@Habemusfutbol10) September 27, 2026

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