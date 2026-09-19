Enner Valencia queda fuera de los convocados de Boca Juniors

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Enner Valencia no fue convocado por Boca Juniors para enfrentar a San Lorenzo este domingo 20 de septiembre del 2026. Rodolfo Arruabarrena dejó al delantero ecuatoriano fuera de la nómina debido al límite de extranjeros permitido para el compromiso del Torneo Clausura argentino.

¿Por qué Enner Valencia no fue convocado por Boca Juniors?

Boca Juniors visitará a San Lorenzo por la décima fecha del Torneo Clausura y Arruabarrena debía escoger a cinco de los seis futbolistas extranjeros disponibles para integrar la convocatoria.

El entrenador se inclinó por Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa y Ángel Romero. Valencia quedó como el extranjero sacrificado y su lugar entre las alternativas ofensivas será ocupado por Rodrigo Bacidalupe.

La decisión no responde a una lesión ni a una suspensión del ecuatoriano, sino a una decisión técnica de Arruabarrena. Con ello, el tricolor cortará una seguidilla de ocho partidos con minutos, aunque solo en dos fue titular.

Enner Valencia, ocho partidos y un solo gol en Boca Juniors

‘Superman’ suma ocho partidos con Boca Juniors entre todas las competiciones, con un gol y una asistencia. Su primer tanto con el equipo llegó en la fecha anterior del campeonato argentino, cuando tuvo su última titularidad frente a Central Córdoba en La Bombonera.

El gol del ariete, a su vez, llegó en su séptimo compromiso con la camiseta auriazul. En el más reciente partido de los xeneizes, el último en el que Valencia consiguió entrar a la cancha, estos enfrentaron a Sao Paulo por Copa Sudamericana.

Frente a la escuadra brasilera, el futbolista de 36 años ingresó a los 84 minutos y su equipo igualó por 1-1. Pese a ello, la serie terminó con una victoria de 2-1 para el cuadro argentino, que jugará las semifinales contra Vasco da Gama de Brasil.

La llegada de Enner Valencia a Boca Juniors

El arribo de Enner Valencia a Boca Juniors se produjo el 9 de agosto del 2026, tras jugar el Mundial con la Selección de Ecuador y desvincularse del Pachuca de México. Tras su arribo, el delantero debió esperar dos cotejos para hacer su debut.

Las únicas veces que el tricolor había quedado excluido de las convocatorias fueron en aquellos dos partidos después de su arribo. El 11 de agosto en un partido de Copa Sudamericana ante Deportivo Recoleta y el 15, frente a Platense en el torneo Clausura de Argentina.

Dentro de su carrera, el plantel de la Boca es el octavo que defiende Valencia. Antes estuvo Pachuca, Inter de Porto Alegre, Fenerbahce, Tigres, Everton, West Ham United y Emelec.