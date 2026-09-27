Enner Valencia recibe elogios de la prensa argentina tras triplete

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Enner Valencia se llevó todas las miradas la tarde de este domingo 27 de septiembre de 2026 tras marcar un triplete con Boca Juniors ante Racing Club en los cuartos de final de la Copa Argentina. La prensa local elogió al ariete.

Enner Valencia fue la figura de la tarde

‘Enner Valencia le dio la remontada a Boca con un heroico triplete contra Racing‘ fue como TyC Sports tituló la nota en la que destacaba la actuación del goleador histórico de la Selección de Ecuador con 49 tantos.

Enner Valencia hizo valer su excepcional olfato goleador para marcar un heroico triplete que metió al ‘Xeneize’ entre los cuatro mejores del certamen, instancia donde se verá las caras con Banfield, agregaron en el texto.

‘El ‘Xeneize’ remontó un partido histórico con un hat-trick de Valencia y está en semifinales’, mencionó Clarín, que acompañó su crónica con una fotografía del atacante ecuatoriano junto al uruguayo Miguel Merentiel.

Boca Juniors se metió en las semifinales de la Copa Argentina gracias a una remontada histórica: perdía 2-0 con Racing Club, pero el ecuatoriano Valencia tuvo una actuación que será recordada por años en el ‘Xeneize’ y, con un hat-trick, dio vuelta el partido para meter al equipo de Rodolfo Arruabarrena en semifinales, detallaron.

‘El héroe Valencia: un triplete inolvidable en 23 minutos para darle la clasificación a Boca‘ fue como Diario Olé describió la actuación del delantero antes de una seguidilla de publicaciones en las que él fue el protagonista.

El ecuatoriano se llevó la pelota. Pero también esa gloria inesperada que al menos marcará por un buen rato su corta estadía en Boca Juniors. A los 36 años está vigente, está con ese olfato goleador intacto, explicaron.

‘Racing se quedó en la luna de Valencia y Boca le dio vuelta a un partidazo’, afirmó El Gráfico. El ‘Xeneize’ perdía 2-0, pero un triplete del delantero ecuatoriano le dio el pase a las semifinales de la Copa Argentina y ahora chocará con Banfield, señalaron.

‘Con un imperial Enner Valencia, Boca le dio vuelta el partido a Racing y se clasificó a la semi de la Copa Argentina‘, fue como La Nación resumió la presentación del máximo goleador de Ecuador en los mundiales.

Racing 1-1 Boca Juniors

¡DESCONTÓ BOCA!



A los 72', Valencia convirtió y ahora Racing gana 2-1 en los cuartos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/PhQypifKkn — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

Racing 2-2 Boca Juniors

¡DOBLETE DE VALENCIA EN OCHO MINUTOS Y EMPATÓ BOCA!



A los 80', el delantero ecuatoriano puso el 2-2 ante #Racing. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/AZWdXNDSiP — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

Racing 2-3 Boca Juniors

¡GOLAZO AGÓNICO Y FINAL!



Enner Valencia convirtió un hat-trick y dio vuelta el partido para ponerse 3-2 sobre Racing para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. pic.twitter.com/4cRwd2K40z — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

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