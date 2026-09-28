¿Qué hizo especial el hat-trick de Enner Valencia con Boca?

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Enner Valencia ingresó desde el banco, marcó tres goles de cabeza en 23 minutos y convirtió un 0-2 en el 3-2 con el que Boca Juniors eliminó a Racing Club de la Copa Argentina. Detrás de esos tres tantos aparecen registros que permiten medir qué tuvo de diferente su actuación.

El partido se disputó el domingo 27 de septiembre de 2026, por los cuartos de final, en el Gigante de Arroyito, en Rosario. Valencia entró a los 56 minutos y encontró a Boca dos goles abajo. Su tercer cabezazo llegó a los 95. La comparación con los antecedentes del torneo, del club y del fútbol argentino permite poner en contexto esos 39 minutos en cancha.

Una radiografía del hat-trick de Enner Valencia con Boca ante Racing

La primera referencia está en el reloj. Valencia reemplazó a Alan Velasco a los 56 minutos, descontó a los 72, empató a los 80 y completó el triplete a los 95.

Entre el primer y el tercer gol transcurrieron 23 minutos.

Según las estadísticas publicadas por Alexis Martín-Tamayo, MisterChip, el antecedente más reciente de un triplete conseguido en menos tiempo en la Copa Argentina corresponde a Jonathan Herrera.

El argentino anotó tres veces en cinco minutos durante el empate 3-3 entre Talleres y Deportivo Armenio, en 2025: convirtió a los 50, 53 y 55 minutos.

Por lo tanto, los 23 minutos de Valencia no constituyen el triplete más rápido reciente del torneo. Su registro incorpora otras condiciones: ingresó como suplente, su equipo perdía por dos goles y sus tres anotaciones fueron de cabeza.

Tres cabezazos que Boca no registraba desde 1982

Los tres goles de Valencia llegaron por la misma vía: el juego aéreo.

El ecuatoriano se convirtió así en el quinto futbolista de la historia de Boca Juniors que consigue tres goles de cabeza en un mismo partido.

Roberto Cherro lo hizo frente a Vélez, en 1934; Delfín Benítez Cáceres, contra Talleres de Remedios de Escalada, en 1938; Jaime Sarlanga, ante Banfield, en 1944; y Ricardo Gareca, frente a Mariano Moreno de Junín, en 1982.

Desde el triplete de Gareca hasta el conseguido por Valencia transcurrieron 44 años sin que otro jugador de Boca anotara tres veces de cabeza en un encuentro oficial.

Nueve intervenciones, tres remates al arco y tres goles

Otro dato aparece al revisar la participación de Valencia desde su ingreso.

Las estadísticas recopiladas por TyC Sports señalan que el delantero tuvo nueve intervenciones con la pelota durante sus 34 minutos reglamentarios en cancha, además del tiempo añadido. Ejecutó tres remates al arco y convirtió los tres.

Cuando ingresó, Boca perdía 0-2. Gastón Lodico había abierto el marcador para Racing mediante un gol olímpico y Adrián Martínez amplió la diferencia al comienzo del segundo tiempo.

El primer cabezazo de Valencia redujo la diferencia. El segundo igualó el marcador. El tercero, a los 95 minutos, estableció el 3-2 y clasificó a Boca Juniors a las semifinales de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Banfield.

¿Cuántos suplentes hicieron un hat-trick con Boca?

La condición de suplente aporta otro registro a la actuación del ecuatoriano.

Valencia es el segundo jugador conocido en la historia de Boca Juniors que ingresó desde el banco y marcó tres goles.

El antecedente corresponde a Miguel Alberto Nicolau. En 1968 ingresó después del entretiempo y anotó tres tantos en el triunfo 8-0 sobre Huracán de Ingeniero White, por el Torneo Nacional.

También existe una diferencia entre los tiempos de ambos tripletes. Nicolau necesitó 24 minutos entre su primera y tercera anotación. Valencia lo hizo en 23.

¿Cuándo fue el último hat-trick de cabeza en el fútbol argentino?

Los datos difundidos por MisterChip permiten ampliar la comparación más allá de la historia de Boca.

El antecedente inmediatamente anterior de tres goles de cabeza en un mismo encuentro del fútbol argentino corresponde al colombiano Miguel Ángel Borja. El delantero de River Plate los convirtió en el triunfo 5-0 sobre Vélez, por la Copa de la Liga de 2024.

Antes lo había conseguido Marco Ruben, con Rosario Central, en la victoria 4-1 frente a Colón, por la Liga Profesional de 2021.

La secuencia reciente queda conformada por Ruben en 2021, Borja en 2024 y Valencia en 2026.

En el caso del ecuatoriano, los tres cabezazos tuvieron además consecuencias diferentes dentro del mismo marcador: el primero significó el 1-2, el segundo produjo el empate y el tercero completó la remontada.

Enner pasó de su primer gol a un triplete en 12 días

El triplete también llegó poco después de que Valencia abriera su registro goleador con el equipo argentino.

Este Medio publicó el 15 de septiembre de 2026 que el delantero consiguió frente a Central Córdoba su primer gol con Boca Juniors, después de seis presentaciones sin convertir.

Doce días después sumó tres anotaciones en un mismo encuentro.

El partido ante Racing fue el octavo de su carrera profesional en el que marcó al menos tres veces. Valencia registra siete tripletes y un partido de cuatro goles, con antecedentes en Emelec, Pachuca, Tigres y Fenerbahçe.

Los registros permiten sintetizar lo ocurrido ante Racing sin recurrir a calificativos: tres goles de cabeza, 23 minutos entre el primero y el tercero, tres remates al arco, ingreso desde el banco, remontada de un 0-2 y 44 años desde el anterior triplete de cabeza de un futbolista de Boca.

Además, Valencia pasó a ser el quinto jugador del club con tres goles de cabeza en un mismo encuentro y el décimo extranjero que consigue un hat-trick con la camiseta de Boca Juniors.

Preguntas frecuentes sobre el hat-trick de Enner Valencia con Boca Juniors:

❓ ¿Cuántos goles marcó Enner Valencia ante Racing Club? Enner Valencia marcó tres goles en la victoria 3-2 de Boca Juniors.

El ecuatoriano ingresó a los 56 minutos con Boca perdiendo 0-2 y anotó a los 72, 80 y 95. Los tres tantos fueron de cabeza y completaron la remontada que clasificó al equipo a las semifinales de la Copa Argentina. ❓ ¿En cuánto tiempo hizo Enner Valencia su hat-trick? Necesitó 23 minutos entre su primer y tercer gol.

Valencia convirtió el primero a los 72 minutos, empató a los 80 y completó su triplete a los 95. El registro no es el hat-trick más rápido reciente de la Copa Argentina: Jonathan Herrera consiguió uno en cinco minutos en 2025. ❓ ¿Qué récord consiguió Enner Valencia con Boca Juniors? Se convirtió en el quinto jugador de Boca que marca tres goles de cabeza en un mismo partido.

El anterior había sido Ricardo Gareca en 1982. Pasaron 44 años hasta que otro futbolista de Boca volvió a conseguir un triplete íntegramente de cabeza en un encuentro oficial. ❓ ¿Enner Valencia había marcado un hat-trick entrando como suplente? Su actuación lo convirtió en el segundo jugador conocido de Boca que entra desde el banco y anota tres goles.

El antecedente corresponde a Miguel Alberto Nicolau, quien lo consiguió en 1968 frente a Huracán de Ingeniero White. Nicolau necesitó 24 minutos entre su primer y tercer tanto; Valencia, 23. ❓ ¿Qué tan efectivo fue Enner Valencia contra Racing? Registró tres remates al arco y convirtió los tres en gol.

Valencia tuvo nueve intervenciones con la pelota durante sus 34 minutos reglamentarios en cancha, según las estadísticas citadas. Su primer cabezazo significó el 1-2, el segundo empató el partido y el tercero, a los 95 minutos, selló el 3-2 y la clasificación de Boca.

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