Enner Valencia rompió un particular récord con Boca Juniors

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Enner Valencia fue incluido en la nómina de Boca Juniors para recibir este viernes 2 de octubre de 2026 a Unión, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El delantero ecuatoriano llega motivado tras romper un récord histórico de más de cuatro décadas.

Enner Valencia se perfila como titular

Enner Valencia fue el centro de todas las miradas en Boca Juniors desde el pasado domingo 27 de septiembre, cuando anotó tres goles en 23 minutos que sirvieron para derrotar 3-2 a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El ariete se llevó el balón a su casa y, para sorpresa de todos, incluido Leandro Paredes, no fue elegido como la figura del partido, decisión que su compañero no compartió y la manifestó en vivo. “Se lo voy a dar a Enner, se lo merece más que yo”, dijo el mediocampista.

Para ‘Superman‘ fue el séptimo triplete de su extensa carrera, que empezó en 2010 con la camiseta de Emelec de Guayaquil y luego pasó por cuadros de México, Inglaterra, Turquía y Brasil antes de aterrizar en Argentina.

Su primer hat-trick se remonta a agosto de 2013 con Emelec. En esa jornada vencieron 4-0 a Sport Huancayo de Perú por la primera ronda de la Copa Sudamericana en el Estadio George Capwell. El otro gol fue de Ángel Mena.

En Tigres de México y en Fenerbahçe de Turquía hizo dos tripletes en dos encuentros distintos. Estos son los equipos en los que más veces anotó tres tantos en un mismo duelo, certificando sus credenciales de ser un goleador oportuno y letal en el área.

¿Qué récord rompió Valencia?

La dificultad de los tres goles que marcó Enner Valencia con Boca quedó además evidenciada porque todos fueron de cabeza. Esta particularidad se repitió tan solo cinco veces en la historia del club fundado en 1905.

El primero que lo logró fue Roberto Cherro en 1934 ante Vélez. El segundo fue el paraguayo Delfín Benítez Cáceres en 1938 contra Talleres de Remedios de Escalada y el tercero, Jaime Sarlanga en 1944 frente a Banfield.

Ricardo ‘Tigre’ Gareca les tomó la posta en 1982 cuando enfrentaron al Club Atlético Mariano Moreno de Junín. Pasaron 44 años para que este récord sea renovado con la firma del goleador histórico de la Selección de Ecuador.

Enner Valencia y sus tripletes

Año Rival Equipo 2026 Racing Boca Juniors 2022 Fatih Karagümrük Fenerbahçe 2021 HJK Helsinki Fenerbahçe 2019 Deportivo Saprissa Tigres 2017 Puebla Tigres 2014 Pumas UNAM Pachuca 2013 Sport Huancayo Emelec

Boca 3-2 Racing

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