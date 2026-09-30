Marcelo Gallardo respeta la decisión de Enner Valencia de dejar la Tri

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

En la previa del amistoso ante Japón por la Copa Kirin a disputarse este jueves 1 de octubre de 2026, Marcelo Gallardo, entrenador de la Selección de Ecuador, abordó el retiro de Enner Valencia, quien recobró protagonismo tras anotar tres goles con Boca Juniors el último fin de semana.

Marcelo Gallardo valoró el legado de ‘Superman’

Marcelo Gallardo se refirió al retiro de Enner Valencia de la Selección de Ecuador, acción que calificó como una decisión totalmente respetable, destacando el enorme legado y la referencia que significó para el balompié ecuatoriano durante años.

Enfatizó que el respeto y la valoración expresados por sus ahora excompañeros respaldan la trayectoria del goleador, demostrando la huella que dejó en el camerino del equipo nacional.

“(…) Ha tomado esa decisión respetable totalmente; me quedo con eso, con la valoración de sus compañeros para con él, que habla por sí sola”, indicó el DT nacido hace 50 años en Merlo, Buenos Aires.

‘Superman‘ aportó con 49 goles en la Tri en 109 juegos disputados entre 2012 y 2026, contabilizados en amistosos, mundiales, Copas América y eliminatorias para cuatro Copas del Mundo.

Por su parte, el mediocampista Alan Franco admitió que resulta una sensación extraña no contar con su presencia, aunque comprende que la decisión de dar un paso al costado responde al cumplimiento de ciclos.

Añadió que la salida del capitán abre espacios para los jóvenes que buscan consolidarse, no sin antes ratificar el afecto hacia el atacante, señalando que el grupo asume con madurez la transición hacia las nuevas camadas de seleccionados.

Gallardo analizó el ataque tricolor

Consultado sobre la reestructuración del ataque sin su histórico referente, el ‘Muñeco’ analizó las alternativas que tiene el plantel con Jordy Caicedo y Juan Riquelme Angulo como los herederos del ‘Chivo’ en esta gira por Asia.

Explicó que busca imponer versatilidad en el circuito ofensivo del equipo, mezclando el aporte individual complementado con el colectivo para estructurar un funcionamiento que otorgue soluciones naturales dentro del campo de juego.

El argentino remarcó que la responsabilidad del gol no debe recaer en un solo nombre, por lo que busca construir un sistema grupal donde el equipo entero respalde la finalización de las jugadas, evitando cargar de presión exclusiva a los delanteros de área.

El duelo ante Japón se enmarca en la Copa Kirin, certamen internacional en el que también participan Nueva Zelanda y Panamá. Una de estas dos escuadras será el próximo rival tricolor en Tokio el próximo lunes 5 de octubre.

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