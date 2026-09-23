Hernán Galíndez justificó su ‘regreso’ a la Selección de Ecuador

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Hernán Galíndez compareció ante los medios de comunicación este miércoles 23 de septiembre de 2026, horas previas a lo que será el amistoso ante Corea del Sur pactado para el jueves 24. El arquero justificó su ‘regreso’ a la Tri.

Hernán Galíndez seguirá en el arco de Ecuador

La madrugada del miércoles 1 de julio, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, Hernán Galíndez, visiblemente afectado, mencionó a los medios de comunicación que el duelo ante México por los dieciseisavos de final del Mundial fue el último como seleccionado.

“Creo que fue mi último partido. Ya tengo 39 años y también creo que tengo que darles la oportunidad a los otros arqueros que vienen del país. Me encantaría tener cuatro o cinco años menos para seguir estando, pero creo que ya es el momento”, aseguró en ese momento.

“Me voy muy orgulloso tras estar en dos mundiales, dos Copa América y dos eliminatorias. Muy triste porque esperaba otra despedida, pero así es el fútbol. Me voy tranquilo de haber dejado todo lo que pude”, agregó una vez que se concretó la eliminación del combinado ecuatoriano.

En las últimas semanas, el portero de Huracán abrió nuevamente la puerta a su regreso, más aún cuando se confirmó a Marcelo Gallardo como el nuevo entrenador de la Tri. “Si Ecuador me necesita, voy a estar”, expresó.

“Fue un momento de mucha tristeza y frustración. En caliente y enojado dije que había sido mi último partido en la selección sin siquiera hablar con mi esposa y mis hijos”, explicó esta vez en Corea del Sur.

Detalló que está dispuesto a asumir el puesto que le corresponda dentro de esta nueva etapa, sea como titular o suplente. “Lo peor que uno puede hacer en la selección es enojarse si no juega. Es un privilegio estar acá y es lo más importante que me pasó en mi carrera”, recalcó.

Galíndez en la Selección de Ecuador

Hernán Galíndez debutó con la Selección de Ecuador el martes 23 de junio de 2021 con Gustavo Alfaro como entrenador. Lo hizo en la Copa América de Brasil en el empate 2-2 ante Perú por la fase de grupos.

Ese fue el punto de partida de una carrera en la que defendió el arco tricolor en 39 partidos entre las eliminatorias a los mundiales Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, con sus respectivas eliminatorias y la Copa América 2024.

Transfermarkt registra que recibió 30 goles y sacó su valla invicta en 17 duelos en los 3 404 minutos en cancha. Uno de ellos en la última Copa del Mundo ante Curazao por la fase de grupos.

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