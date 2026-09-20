(Video) Galíndez hace ‘superatajada’ ante River y no se va de la Selección de Ecuador

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Hernán Galíndez no se va de la Selección de Ecuador y regresa al equipo. El arquero ecuatoriano fue una de las figuras de Huracán en la victoria por 2-1 ante River Plate y protagonizó una espectacular atajada antes de incorporarse a la primera convocatoria de Marcelo Gallardo con la Tri.

La atajada de Hernán Galíndez que valió un triunfo de Huracán

En el choque ante el equipo de la banda roja, una de sus intervenciones más destacadas llegó antes del descanso. Ángel Correa ejecutó un tiro libre que parecía dirigirse al ángulo, pero Galíndez reaccionó y alcanzó a desviar la pelota con una mano para evitar el empate de River.

El golero, inclusive, reconoció después del cotejo que creyó que el remate terminaría dentro del arco. “La verdad, pensé que era gol, traté de hacer fuerza y me pegó justo en la palma de la mano. Terminé enredado en la red, pero la atajada habrá quedado linda”, señaló.

Huracán, donde también jugó su compatriota y seleccionado Jordy Caicedo, se llevó los tres puntos gracias a los goles de Óscar Cortés y Lucas Blondel. Tomás Galván anotó el empate transitorio del conjunto millonario.

Hernán Galíndez no renuncia a la Selección de Ecuador

La actuación se produjo el mismo fin de semana en el que se confirmó el regreso de Galíndez a la Selección de Ecuador. Marcelo Gallardo lo incluyó entre los 26 convocados para la gira por Asia junto con los también arqueros Gonzalo Valle y Moisés Ramírez.

El llamado resulta particular porque, después de la eliminación de Ecuador frente a México en el Mundial, Galíndez había considerado que su etapa con la Tri había terminado. Sin embargo, después del suceso, este se pronunció en redes y señaló que se encontraba a disposición.

Tras el triunfo frente a River, el arquero reafirmó su decisión de permanecer en el equipo y sostuvo que conversó con su familia para tomarla. A su vez, contó que ya mantuvo una conversación con Gallardo, aunque se reservó los detalles.

“Estoy contento de seguir siendo parte de la Selección. En su momento creí que había terminado (…) Estar en la selección es lo más importante que me va pasar siempre y, mientras dure, lo voy a disfrutar mucho”, le dijo a ESPN luego del cotejo.

Galíndez será parte del inicio de la era Gallardo

El guardameta de Huracán forma parte de la primera lista elaborada por Gallardo desde que asumió el cargo. Ecuador comenzará su gira ante Corea del Sur el 24 de septiembre, en Suwon, y posteriormente viajará a Japón para disputar la Copa Kirin.

La Tri enfrentará inicialmente a Japón el 1 de octubre y, dependiendo de ese resultado, jugará la final o el partido por el tercer puesto contra Panamá o Nueva Zelanda.

Galíndez, de 39 años, llegará al nuevo proceso como uno de los capitanes y al ser el mayor de todo el grupo de los convocados. Su primer llamado fue en 2020, con Gustavo Alfaro como DT, y luego se mantuvo en los planes de Félix Sánchez y Sebastián Beccacece.