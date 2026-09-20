Marcelo Gallardo entrega su primera convocatoria con la Selección de Ecuador

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La Selección de Ecuador jugará tres partidos amistosos en la siguiente fecha FIFA dentro de una gira por Asia y con Marcelo Gallardo como DT. Este domingo 20 de septiembre, el combinado nacional dio a conocer los primeros convocados en el ciclo con el entrenador argentino.
En horas de la mañana de la fecha señalada, el combinado nacional expuso el listado por medio de un video en sus redes sociales. Con una canción de anime de fondo y una estética similar, la pieza mostró a distintos jugadores de la Tri con su uniforme.
Dentro del audiovisual aparecieron Nilson Angulo, Alan Minda, Félix Torres, Jordy Caicedo, Willian Pacho y Nilson Angulo, todos incluidos dentro la convocatoria. Finalmente, se expuso los nombres de todos los jugadores que formarán parte del equipo en los siguientes cotejos.
🍥 LA NUEVA ERA HA COMENZADO.— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 20, 2026
Como en cada nueva misión, hay un equipo elegido para cumplirla.🥷
Esta es la primera convocatoria de Marcelo Gallardo con La Tri. 🇪🇨#LaEraGallardo #LaNuevaEra pic.twitter.com/AZVM9OfSdo
Arqueros:
Gonzalo Valle
Hernán Galíndez
Moisés Ramírez
Defensas:
Ángelo Preciado
Félix Torres
Fricio Caicedo
Jackson Porozo
José Hurtado
Leonardo Realpe
Pervis Estupiñán
Willian Pacho
Volantes
Alan Franco
Alan Minda
Anthony Valencia
Denil Castillo
Gonzalo Plata
Jeremy Sarmiento
Jordy Alcívar
Keny Arroyo
Nilson Angulo
Pedro Vite
Delanteros:
Jordy Caicedo
Juan Riquelme Angulo
Kevin Rodríguez
John Mercado
John Yeboah
Esparrín: Deinner Ordóñez
La Selección de Ecuador disputará sus primeros partidos bajo el mando de Marcelo Gallardo durante una gira por Asia. El debut del entrenador argentino será frente a Corea del Sur, el jueves 24 de septiembre, en Suwon, desde las 06:00 de Ecuador.
Después de aquel compromiso, la Tri viajará a Japón para disputar la Copa Kirin. Su primer partido en el torneo será ante la selección anfitriona, el jueves 1 de octubre, desde las 05:10 de Ecuador.
El resultado frente a Japón determinará el último rival de Ecuador en la gira. Si la Tricolor gana, avanzará a la final; si pierde, disputará el partido por el tercer puesto. En cualquiera de los dos escenarios, su siguiente rival será Panamá o Nueva Zelanda.