Marcelo Gallardo entrega su primera convocatoria con la Selección de Ecuador

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador jugará tres partidos amistosos en la siguiente fecha FIFA dentro de una gira por Asia y con Marcelo Gallardo como DT. Este domingo 20 de septiembre, el combinado nacional dio a conocer los primeros convocados en el ciclo con el entrenador argentino.

La presentación de la convocatoria de la Selección de Ecuador

En horas de la mañana de la fecha señalada, el combinado nacional expuso el listado por medio de un video en sus redes sociales. Con una canción de anime de fondo y una estética similar, la pieza mostró a distintos jugadores de la Tri con su uniforme.

Dentro del audiovisual aparecieron Nilson Angulo, Alan Minda, Félix Torres, Jordy Caicedo, Willian Pacho y Nilson Angulo, todos incluidos dentro la convocatoria. Finalmente, se expuso los nombres de todos los jugadores que formarán parte del equipo en los siguientes cotejos.

🍥 LA NUEVA ERA HA COMENZADO.



Como en cada nueva misión, hay un equipo elegido para cumplirla.🥷



Esta es la primera convocatoria de Marcelo Gallardo con La Tri. 🇪🇨#LaEraGallardo #LaNuevaEra pic.twitter.com/AZVM9OfSdo — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 20, 2026

Los convocados de la Selección de Ecuador

Arqueros:

Gonzalo Valle

Hernán Galíndez

Moisés Ramírez



Defensas:

Ángelo Preciado

Félix Torres

Fricio Caicedo

Jackson Porozo

José Hurtado

Leonardo Realpe

Pervis Estupiñán

Willian Pacho

Volantes

Alan Franco

Alan Minda

Anthony Valencia

Denil Castillo

Gonzalo Plata

Jeremy Sarmiento

Jordy Alcívar

Keny Arroyo

Nilson Angulo

Pedro Vite

Delanteros:

Jordy Caicedo

Juan Riquelme Angulo

Kevin Rodríguez

John Mercado

John Yeboah

Esparrín: Deinner Ordóñez

¿Cuáles serán los amistosos de la Selección de Ecuador con Marcelo Gallardo?

La Selección de Ecuador disputará sus primeros partidos bajo el mando de Marcelo Gallardo durante una gira por Asia. El debut del entrenador argentino será frente a Corea del Sur, el jueves 24 de septiembre, en Suwon, desde las 06:00 de Ecuador.

Después de aquel compromiso, la Tri viajará a Japón para disputar la Copa Kirin. Su primer partido en el torneo será ante la selección anfitriona, el jueves 1 de octubre, desde las 05:10 de Ecuador.

El resultado frente a Japón determinará el último rival de Ecuador en la gira. Si la Tricolor gana, avanzará a la final; si pierde, disputará el partido por el tercer puesto. En cualquiera de los dos escenarios, su siguiente rival será Panamá o Nueva Zelanda.