Marcelo Gallardo ya está al frente de Ecuador y estas fueron sus primeras palabras

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo fue presentado oficialmente este jueves 17 de septiembre de 2026 como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador, en un acto realizado en la Casa de la Selección. El técnico argentino recibió la camiseta de la Tricolor, con el año 2026, y comenzó formalmente un nuevo desafío en su carrera.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, fue el encargado de darle la bienvenida al entrenador. “Marcelo, te deseo lo mejor en tu llegada a Ecuador”, expresó el dirigente.

Egas también le dedicó un mensaje sobre el proceso que comienza con la Selección. “Que te enamores de esta Selección, que te ilusiones con ella, como nos ilusionamos todos. Gracias por aceptar este desafío”, añadió.

Marcelo Gallardo habló de su llegada a Ecuador

Durante su presentación, Gallardo explicó que los contactos con la FEF comenzaron tiempo atrás. Según contó, Egas se puso en contacto con su entorno hace aproximadamente dos años y, durante el último mes, las conversaciones tomaron una nueva dimensión.

El entrenador argentino describió su llegada a Ecuador como algo que trasciende lo deportivo. “No es un desafío simplemente deportivo. Es un desafío de vida. Venir a un país que me recibe en su casa, con su gente, con ese afecto, con esa ilusión, que es también la ilusión con la que venimos cargados. Es un desafío de vida. Tener este desafío deportivo y humano me pone en una situación diferente de lo que venía acostumbrado”, manifestó el estratega..

Gallardo destacó la recepción que ha tenido en el país y habló de la ilusión que existe alrededor de la Selección. También señaló que para él supone conocer una nueva cultura y un nuevo pueblo.

“Es un honor para mí”, dijo el técnico durante sus primeras palabras como seleccionador ecuatoriano.

Después de su intervención, Gallardo recibió la camiseta de Ecuador con el año 2026, en uno de los momentos centrales de su presentación oficial.

El calendario que tendrá Marcelo Gallardo con Ecuador

El nuevo entrenador iniciará su etapa con un calendario exigente. Su debut está previsto para el 24 de septiembre de 2026 frente a Corea del Sur, en Suwon.

Después, Ecuador viajará a Japón para disputar la Copa Kirin ante la selección local y otro rival, que podría ser Nueva Zelanda o Panamá.

El proceso de Gallardo se extenderá hasta el Mundial de 2030. En ese período tendrá 18 ventanas internacionales y, además, afrontará la Copa América 2028 y el proceso clasificatorio hacia la Copa del Mundo de 2030, si Ecuador logra clasificarse.

Según el cronograma planteado, el argentino podría dirigir alrededor de 40 partidos, sin contar los encuentros correspondientes a las fases finales de los torneos.

Gallardo llega a la Selección de Ecuador después de una trayectoria destacada, especialmente durante su etapa al frente de River Plate, donde conquistó 14 títulos. Ahora comienza una nueva etapa, esta vez al frente de la Tricolor.