Marcelo Gallardo explica si la Selección de Ecuador jugará en Quito o Guayaquil

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo es nuevo DT de la Selección de Ecuador y fue presentado este jueves 17 de septiembre del 2026. En su primera aparición, el entrenador argentino se refirió a la localía de la Tri y señaló que decidirá entre Quito o Guayaquil según el rival y el contexto de cada partido.

¿Cómo decidirá Marcelo Gallardo la sede de la Selección de Ecuador?

Tras ser consultado sobre dónde se establecerá la escuadra ecuatoriana en el ciclo de Marcelo Gallardo, el técnico envió un mensaje de unidad. En su discurso aclaró que eso se definirá a medida que se familiarice con su nuevo cargo y el equipo.

“No se trata de defender una región, sino de defender un país y una selección. Ahí debemos estar todos, vinculados en esa unión y esa atracción. Iremos viendo cuáles son los momentos de competencia, los rivales y se analizará cuáles son las mejores opciones”, manifestó.

El DT argentino sumó que él y la Tri cuentan con el tiempo suficiente para evaluar alternativas. Las eliminatorias sudamericanas tienen planeado iniciarse entre junio y septiembre de 2027, como señaló Francisco Egas -presidente de la FEF y vicepresidente de la Conmebol– con anterioridad.

Quito y Guayaquil alternaron la localía de la Selección de Ecuador con Sebastián Beccacece

En la etapa previa a Marcelo Gallardo, la localía de la Selección de Ecuador se alternó entre Quito y Guayaquil. Aquel periodo contó con Félix Sánchez Bas y Sebastián Beccacece como entrenadores de la escuadra.

Durante el lapso que estuvo el primer técnico, los tres partidos de eliminatorias como local se llevaron a cabo en la capital. Por su parte, el segundo, jugó seis compromisos en casa; estos se dividieron en partes iguales entre las dos ciudades.

Con la alternancia, los resultados de Beccacece también fueron similares. Dos triunfos y un empate tanto en la Costa como en la Sierra. Él, además, defendió durante su ciclo la posibilidad de modificar la sede según las características de los rivales. En mayo de 2025 explicó que jugar en Guayaquil ante Brasil y Argentina también permitía medir a Ecuador sin que la altura de Quito fuese considerada un factor determinante.

La llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo fue anunciado como DT de la Selección de Ecuador durante la noche del domingo 13 de septiembre. Por medio de un video en las redes sociales de la escuadra, Egas se encargó de dar a conocer la llegada del estratega. Su arribo al país se produjo este 17 de septiembre, horas antes de la presentación.

Esta será la cuarta experiencia de Gallardo como entrenador y la primera a cargo de una selección. Antes estuvo en River Plate de Argentina, en dos oportunidades, y en Nacional de Uruguay y Al Ittihad de Arabia Saudita. En total cuenta con 16 títulos oficiales, entre ellos Copa Libertadores, Sudamericana, y Recopa.

Su debut con la escuadra nacional será el jueves 24 de septiembre ante Corea del Sur en un amistoso. Luego partirá hacia la Copa Kirin, donde enfrentará a Japón el 1 de octubre y, en función de su resultado, a Panamá o Nueva Zelanda en un próximo partido.

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