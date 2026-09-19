¿Cuándo saldrá la primera lista de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador?

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo asumió como DT de la Selección de Ecuador y el equipo nacional está próximo a jugar sus primeros partidos bajo su dirección. El entrenador y la escuadra ya definieron la fecha para dar a conocer quiénes son los convocados para la fecha FIFA.

La llegada de Marcelo Gallardo y la lista de convocados de la Selección de Ecuador

A partir del 13 de septiembre del 2026, la Selección de Ecuador y Marcelo Gallardo han tenido días intensos. En aquella fecha, el estratega fue anunciado como nuevo entrenador de la escuadra y el jueves 17 de septiembre tuvo su presentación.

En el cierre del mes y a inicios de octubre, la Tri disputará un torneo amistoso. Fuentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmaron a EL COMERCIO que la lista de convocados para los cotejos se anunciará el domingo 20 de septiembre del 2026.

La experiencia con Gallardo también será la primera para los seleccionados después de la Copa del Mundo. En ella, Sebastián Beccacece fue el técnico y se marchó después de que el equipo quedase eliminado en los dieciseisavos de final.

¿Cuáles serán los amistosos de la Selección de Ecuador con Marcelo Gallardo?

Para los primeros choques con Gallardo a cargo, la Selección de Ecuador realizará una gira en Asia. Allí tendrá un amistoso frente a Corea del Sur, el cual se llevará a cabo en Suwon durante el 24 de septiembre a las 06:00.

Después del choque frente a los surcoreanos, el equipo de la Mitad del Mundo viajará hacia Japón para disputar la Copa Kirin. En su primer cotejo del certamen, la escuadra ecuatoriana se medirá a los locales. Aquel partido será el jueves 1 de octubre a las 05:10.

En caso de ganar, la Tri avanzará hacia una final en la que se dirimirá el ganador del certamen; si no lo hace, disputará un partido por el tercer lugar. Los potenciales oponentes, independientemente de si avance o no, son Nueva Zelanda y Panamá.

El último proceso de la Selección de Ecuador antes de Marcelo Gallardo

Antes de la llegada de Marcelo Gallardo, la Selección de Ecuador atravesó un proceso que tuvo dos entrenadores. Félix Sánchez Bas asumió después del Mundial de Catar 2022, inició las Eliminatorias rumbo a 2026 y dirigió a la Tri hasta la Copa América 2024, donde el equipo quedó eliminado en cuartos de final frente a Argentina. Su salida abrió paso a Sebastián Beccacece.

El argentino tomó el mando en agosto del 2024 y recorrió el restó de las eliminatorias junto al equipo. Con ello consiguió clasificar a Ecuador a la Copa del Mundo en el segundo puesto de la tabla clasificatoria y como la que menos goles recibió.

Dentro del máximo torneo de selección, la Tri cayó en fase de grupos ante Costa de Marfil, igualó con Curazao y derrotó a Alemania. Tras terminar como uno de los ocho mejores terceros de 16 grupos, el elenco perdió frente a México en la ronda de dieciseisavos.