Ecuador ante Corea abre la era Gallardo con una decisión que cambia el escenario

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador entra en territorio desconocido. Este jueves 24 de septiembre de 2026, la Tri enfrentará a Corea del Sur, en Suwon, en un partido que irá mucho más allá del resultado: será la primera oportunidad para descubrir hacia dónde comienza a moverse el equipo después del Mundial 2026 y del cambio en el banquillo.

Marcelo Gallardo llega al estreno con poco tiempo de trabajo, una convocatoria marcada por ausencias y tres partidos por delante durante la gira asiática. Sin embargo, en las horas previas al duelo, en la rueda de prensa realizada este miércoles 23 de septiembre, dejó varias pistas sobre las decisiones que empezarán a definir su proyecto. Una de ellas también involucra a un referente cuyo futuro en La Tri parecía haber tomado otro camino.

Gallardo revela qué Ecuador quiere construir ante Corea

La primera definición importante apareció cuando Gallardo explicó qué pretende transformar en el funcionamiento de la selección. El argentino no presentó una alineación ni prometió cambios inmediatos, pero sí estableció el principio sobre el cual quiere desarrollar su etapa al frente de la Tri.

“La idea madre va a ser el protagonismo que nosotros queramos adoptar para jugar de determinada manera”, explicó durante la rueda de prensa previa al compromiso.

Ahí aparece la primera señal concreta del nuevo ciclo: Gallardo quiere que Ecuador sea protagonista y pretende construir esa identidad aprovechando lo que considera las “muy buenas características” del futbolista ecuatoriano.

El entrenador, sin embargo, pidió interpretar este comienzo dentro de su contexto. Apenas antes del partido pudo disponer de todo el grupo para realizar el primer entrenamiento completo. Su propuesta, explicó, necesitará tiempo para comunicar conceptos, trabajarlos y conseguir que los jugadores los incorporen.

La exigencia física también condicionará sus primeras decisiones. Ecuador afrontará tres compromisos durante la gira y el cuerpo técnico analizará cómo distribuir las cargas entre los convocados. A eso se suman ausencias relevantes, por lo que el once utilizado ante Corea del Sur no necesariamente permitirá anticipar una formación definitiva para el resto del proceso.

Como publicó EL COMERCIO el 22 de septiembre de 2026, Gallardo recibió progresivamente a los seleccionados en Corea del Sur antes de completar su primer entrenamiento con el plantel. Ese reducido margen de preparación explica por qué el técnico separa la identidad que pretende construir de los resultados inmediatos de la gira.

Galíndez tomó una decisión después del Mundial

La segunda historia se encontraba fuera de la cancha. Hernán Galíndez llegó al final del Mundial 2026 convencido, al menos durante unas horas, de que su recorrido con Ecuador había terminado.

“Fue un momento de mucha tristeza, de mucha frustración”, recordó el arquero. En medio de esas emociones llegó a decir que creía haber disputado su último partido con la camiseta de la Tri.

Pero los días modificaron aquella decisión.

Galíndez contó que habló con su esposa y sus hijos, quienes conocen lo que significa para él representar a Ecuador, y reconsideró su postura. En lugar de cerrar definitivamente su etapa, decidió ponerse nuevamente a disposición de la selección.

El arquero también marcó una diferencia: estar disponible no significa reclamar un puesto.

Para Galíndez, decidir quién juega corresponde exclusivamente al entrenador. Incluso respondió a quienes consideran que debería ceder su espacio y aseguró que formar parte de la selección continúa siendo un privilegio aunque le corresponda ser suplente.

“Lo peor que puede hacer uno es enojarse si no juega”, señaló. Después llegó el contacto que terminó de abrirle nuevamente la puerta: Gallardo lo llamó.

Ese llamado explica por qué el arquero vuelve a estar dentro del grupo cuando semanas atrás su continuidad parecía improbable. Galíndez aseguró que regresa con nervios y ansiedad, pero dispuesto a asumir el lugar que el cuerpo técnico determine.

La gira mostrará las primeras respuestas del nuevo Ecuador

El encuentro frente a Corea del Sur será apenas la primera estación. Después, la Tri continuará su recorrido por Asia, donde Gallardo tendrá más minutos competitivos para evaluar jugadores, administrar cargas y comenzar a trasladar sus conceptos al campo.

El estreno, por eso, tendrá dos planos. El marcador ofrecerá una respuesta inmediata, pero el funcionamiento permitirá observar algo que puede resultar más relevante para lo que viene: cuánto de la idea anunciada por Gallardo puede reconocerse ya en cancha.

También comenzará una nueva competencia interna. Futbolistas que permanecen después del Mundial convivirán con jugadores que buscan ganar espacio, mientras referentes como Galíndez deberán disputar nuevamente su lugar.

Corea del Sur será el primer rival de esa transición. Y cuando ruede la pelota en Suwon, empezará a comprobarse qué significan realmente las pistas que Gallardo dejó antes de su debut.

Preguntas frecuentes sobre el debut de Marcelo Gallardo con Ecuador:

❓ ¿Cuándo debuta Marcelo Gallardo como entrenador de Ecuador? Marcelo Gallardo debutará este jueves 24 de septiembre de 2026 ante Corea del Sur.

El partido se disputará en Suwon y será el primer encuentro de Ecuador después del Mundial 2026 bajo la conducción del entrenador argentino. ❓ ¿Cómo quiere jugar Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador? Gallardo quiere construir una selección que tenga protagonismo dentro de los partidos.

El entrenador señaló que esa será la “idea madre” de su proyecto y que pretende aprovechar las características de los futbolistas ecuatorianos para desarrollar progresivamente esa identidad. ❓ ¿Cuánto tiempo tuvo Gallardo para preparar su primer partido? El entrenador contó con muy pocos entrenamientos con el plantel completo antes del debut.

Los jugadores se incorporaron progresivamente a la concentración en Corea del Sur. Gallardo explicó que su propuesta necesitará tiempo para transmitir conceptos y lograr que los futbolistas los incorporen. ❓ ¿Hernán Galíndez pensó en dejar la Selección después del Mundial 2026? Sí. Galíndez reconoció que inicialmente pensó que su etapa con Ecuador había terminado.

Después de conversar con su esposa y sus hijos, reconsideró su decisión y volvió a ponerse a disposición de la Tricolor. Posteriormente recibió el llamado de Gallardo para integrar la convocatoria. ❓ ¿Hernán Galíndez seguirá siendo titular con Ecuador? No está confirmado. Galíndez aseguró que la decisión dependerá exclusivamente de Gallardo.

El arquero afirmó que está dispuesto a asumir el rol que determine el cuerpo técnico, incluso si debe ser suplente. La gira por Asia también abrirá una nueva competencia interna por los puestos en la Selección.

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