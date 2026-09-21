Marcelo Gallardo ‘borró’ a siete jugadores de la Selección de Ecuador

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo presentó el domingo 20 de septiembre de 2026 su primera lista de 26 convocados como entrenador de la Selección de Ecuador, de los cuales 19 estuvieron en el Mundial 2026 y siete fueron ‘borrados’ por distintos motivos.

Marcelo Gallardo armó una base mundialista

Marcelo Gallardo fue presentado oficialmente como entrenador de la Selección de Ecuador el jueves 17 en Quito. Ahí adelantó que su primera lista de citados tendría como base a los jugadores que disputaron el Mundial 2026.

Entre los 19 que repitieron convocatoria, sorprendió la presencia de Hernán Galíndez, arquero que, tras la eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, anunció que su ciclo como seleccionado había terminado.

Sin embargo, en las últimas semanas se encargó de indicar que, si el combinado nacional requería de su participación, no dudaría en darle nuevamente el sí, algo que finalmente sucedió al ser incluido dentro de los llamados por el ‘Muñeco’.

Entre las novedades está la presencia del delantero Juan Riquelme Angulo (Sunderland), de 18 años de edad, que tendrá su debut absoluto en el equipo nacional tras su resonado paso por las categorías sub-15 y sub-17.

Otra de las novedades es la de Fricio Caicedo (Inter Miami), también de 18 años. A diferencia de Angulo, el defensa tuvo sus primeros minutos en la victoria 2-1 ante Arabia Saudita en un amistoso jugado en mayo de este mismo año con el argentino Sebastián Beccacece como DT.

Kenny Arroyo (Gremio), Léo Realpe (Famalicão), Jhon Mercado (Sparta Praga), José Andrés Hurtado (Bragantino) y Jeremy Sarmiento (Middlesbrough) son los otros futbolistas que no estuvieron en la Copa del Mundo, pero que se ganaron la confianza de Gallardo para esta gira por Asia.

Gallardo ‘borró’ a siete jugadores

Las novedades en la convocatoria de Marcelo Gallardo también tienen que ver con las ausencias relacionadas directamente con las lesiones de Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Brujas) y Moisés Caicedo (Chelsea).

Los tres han tenido un arranque irregular en la temporada 2026-2027 por distintas molestias físicas. Una vez que se recuperen, son números puestos en la consideración y esquema del adiestrador argentino.

Otro de los lesionados es Yaimar Medina, quien presenta una molestia muscular que lo hizo perderse las dos últimas jornadas de la liga belga con el Genk. Pese a ello, su participación en las siete primeras fechas se reduce a 40 minutos en tres duelos.

El mediocampista Kendry Páez tampoco fue citado, al igual que el delantero Jeremy Arévalo, que pasó del Stuttgart alemán al Estrela da Amadora portugués. Transfermarkt registra que aún no sumó minutos por problemas en su espalda.

Finalmente, Enner Valencia tampoco fue considerado una vez que el ariete anunció su retiro de la Tri convertido en su goleador histórico con 49 tantos y el quinto con más partidos con 109.

Lo anunció luego de la eliminación en el Mundial a manos de México en el Estadio Azteca, con lo que le puso fin a 14 años de carrera defendiendo la camiseta amarilla del país.

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