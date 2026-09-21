Marcelo Gallardo nunca ganó en sus cuatro debuts como entrenador

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo tendrá su debut como entrenador de la Selección de Ecuador el próximo jueves 24 de septiembre de 2026 contra Corea del Sur en Suwon. En sus cuatro estrenos previos como DT en clubes nunca ganó.

Marcelo Gallardo siempre empató en sus debuts

Marcelo Gallardo empezó su carrera como entrenador el domingo 14 de agosto de 2011 en un empate 3-3 ante River Plate de Montevideo en el mítico Estadio Centenario por la primera fecha del campeonato uruguayo.

Al finalizar esa temporada, levantó el primer título de su brillante carrera con un rendimiento del 64,9 %, fruto de 23 victorias, siete empates y nueve derrotas en 39 juegos en los que sus jugadores anotaron 74 goles y recibieron 41.

Su estreno como DT de River Plate se produjo el domingo 27 de julio de 2014 en un empate 0-0 contra Ferro Carril Oeste en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina.

El empate se mantuvo durante los 90 minutos y los 30 adicionales. En los lanzamientos de penales ganaron 6-5 por los aciertos de Jonatan Maidana, Ramiro Funes Mori, Ariel Rojas, Leonardo Pisculichi, Rodrigo Mora y Leonel Vangioni.

Ese primer ciclo fue el más exitoso con la obtención de 14 títulos (destaca la Copa Libertadores 2018 conseguida ante Boca Juniors) con un rendimiento del 62,5 % alcanzado en 227 victorias, 96 empates y 91 derrotas en 414 duelos.

Su tercer debut se produjo el viernes 24 de noviembre de 2023 con un empate 1-1 entre Al-Ettifaq y Al-Ittihad, su club, por la fecha 14 de la liga de Arabia Saudita en el Prince Mohamed bin Fahd Stadium.

De Arabia Saudita se marchó anticipadamente sin ningún título y con un rendimiento del 49,4 %, el más bajo de su hoja de vida, tras 15 victorias, cuatro empates y 14 derrotas en 33 duelos.

Su último debut fue el domingo 11 de agosto de 2024 en la décima fecha de la liga argentina en el Estadio Monumental. El nuevo empate 1-1 confirmó la tendencia de que el ‘Muñeco’ nunca pudo festejar un triunfo en su primer juego como DT de un equipo.

Este ciclo no tuvo el mismo impacto en rendimiento y títulos que el primero porque se fue con las manos vacías y un rendimiento del 54,6 % tras 38 victorias, 27 empates y 21 derrotas en 86 compromisos.

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