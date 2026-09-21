La Selección de Ecuador tiene un nuevo ‘capo’ en la era Marcelo Gallardo

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador se prepara para iniciar una nueva era con Marcelo Gallardo como su entrenador y sin Enner Valencia, su goleador histórico y el de mayor cantidad de partidos hasta el Mundial 2026, lo que abre la puerta a nuevos nombres para cubrir su ausencia.

La Selección de Ecuador tiene un nuevo ‘capo’

La Selección de Ecuador, al mando de Marcelo Gallardo, presentó el domingo 20 de septiembre de 2026 su lista de 26 convocados para enfrentarse a Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda o Panamá en la gira por Asia en la venidera fecha FIFA.

Una de las novedades fue la ausencia de Enner Valencia en la lista, con lo que se puso fin a 14 años como seleccionado nacional, decisión que el mismo jugador confirmó una vez que la Tri fue eliminada del Mundial 2026.

‘Superman’ cerró su ciclo en el equipo nacional con 49 goles que lo convirtieron en el máximo artillero de toda su historia, por delante del histórico Agustín ‘Tin’ Delgado, segundo con 31, y Eduardo ‘Tanque’ Hurtado, tercero con 26.

Otra estadística que el actual delantero de Boca Juniors de Argentina posee es que hasta la reciente Copa del Mundo acumuló 109 juegos, número que lo ubica como el quinto en general en este rubro y el primero de la actual generación.

Con su ausencia, el nuevo ‘capo’ tricolor en cuanto a partidos disputados es Moisés Caicedo, con 65, pero que no fue citado por Gallardo porque una lesión le impidió actuar en cuatro de los cinco duelos del Chelsea en la Premier League.

Quien tomará la posta de Valencia y Caicedo es el polifuncional Alan Franco, actual jugador de Atlético Mineiro, quien tiene 62 como seleccionado nacional, cifra que ninguno de los otros 25 convocados posee.

Detrás se encolumnan Angelo Preciado (60), Pervis Estupiñán (56), Gonzalo Plata (54) y Félix Torres (50), los más experimentados. Se suma Piero Hincapié (56), fuera de la consideración también por una lesión.

Franco debutó en 2018 con Ecuador

Alan Franco Palma nació hace 28 años en Juján, provincia del Guayas. Antes de hacer su debut en la absoluta, cumplió un proceso que lo llevó por la sub-17, sub-20 y sub-23 con Javier Rodríguez y Jorge Célico como entrenadores.

En septiembre de 2018, como jugador de Independiente del Valle, hizo su debut con la Tri a los 20 años, con el colombiano Hernán Darío Gómez como entrenador, en un amistoso ante Guatemala en Estados Unidos.

El duelo terminó con victoria de 2-0 por los goles de Valencia y Romario Ibarra. Jugó 66 minutos antes de ser reemplazado por Jefferson Orejuela, su compañero en IDV y una de las figuras del segundo lugar logrado dos años atrás en la Libertadores.

Franco compartió el equipo titular con Alexander Domínguez en el arco; Cristian Ramírez, Frickson Erazo, Robert Arboleda y Juan Carlos Paredes en la defensa; Jhegson Méndez, Ayrton Preciado y Renato Ibarra en la mitad de la cancha; Valencia y Miller Bolaños en el ataque.

Ese fue el punto de partida que lo llevó a defender al país en la Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, y en los Mundiales Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026 con sus respectivas eliminatorias.

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