¿Cuándo juega Ecuador? Hora y fecha del debut de Marcelo Gallardo

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La espera por ver a Marcelo Gallardo dirigir por primera vez a la Selección de Ecuador está cerca de terminar. La Tri ya comenzó su concentración en Asia y prepara el amistoso frente a Corea del Sur, que abrirá una nueva etapa después de la participación ecuatoriana en el Mundial 2026.

El estreno tendrá una particularidad para quienes quieran seguirlo desde Ecuador. La diferencia horaria con Corea del Sur llevará el encuentro a una franja poco habitual para los partidos de la selección nacional. El compromiso se disputará en Suwon y será el primero de los tres encuentros programados durante la gira asiática.

Cuándo y a qué hora juegan Ecuador y Corea en el debut de Gallardo

El primer partido de Marcelo Gallardo como entrenador de la Selección de Ecuador será el jueves 24 de septiembre de 2026. La Tri enfrentará a Corea del Sur desde las 06:00, hora ecuatoriana, en el Suwon World Cup Stadium.

Para los aficionados ecuatorianos, por lo tanto, habrá que madrugar. El horario responde a la diferencia de 14 horas que existe entre Ecuador continental y Corea del Sur en esta época del año. Cuando el balón empiece a rodar en territorio ecuatoriano, en Suwon serán las 20:00.

Más allá del horario, el encuentro permitirá observar las primeras decisiones futbolísticas del nuevo entrenador: la alineación, el sistema que utilizará y los jugadores que tendrán espacio desde el comienzo de su proceso.

Gallardo, sin embargo, llegará a su estreno con pocos días de trabajo junto a toda la plantilla.

Gallardo tendrá pocos entrenamientos antes de su debut

Los futbolistas comenzaron a incorporarse este lunes 21 de septiembre. Entre los primeros en sumarse estuvieron John Yeboah, Moisés Ramírez, Denil Castillo, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Félix Torres, Juan Riquelme Angulo, Nilson Angulo, Alan Franco y Jeremy Sarmiento.

Deinner Ordóñez también se incorporó como sparring, de acuerdo con información entregada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La llegada del resto de los seleccionados continuará durante este martes 22. Los jugadores se desplazan desde diferentes países hasta Corea del Sur, por lo que el cuerpo técnico no pudo disponer de toda la plantilla desde el comienzo de la concentración.

Eso reduce el margen para preparar el encuentro. Los primeros entrenamientos servirán para que Gallardo tenga contacto directo con sus futbolistas y empiece a trasladar sus conceptos antes de presentar su primera alineación como seleccionador.

La convocatoria mantiene parte de la estructura que disputó el Mundial 2026, pero también presenta ausencias. Moisés Caicedo, Joel Ordóñez y Piero Hincapié no forman parte de esta nómina, mientras que Enner Valencia cerró su etapa con la selección después de la Copa del Mundo.

En contraste, aparecen alternativas como Juan Riquelme Angulo, quien recibió su primera convocatoria a la selección absoluta, mientras Jeremy Sarmiento vuelve a entrar en los planes de la Tricolor.

¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador después de Corea?

El encuentro frente a Corea del Sur será apenas la primera parada del calendario que mantendrá a la Tri en Asia hasta comienzos de octubre.

Después de jugar en Suwon, la delegación se trasladará a Japón para disputar la Copa Kirin. Ecuador enfrentará a la selección japonesa el jueves 1 de octubre en el Estadio Internacional de Yokohama.

Ese segundo encuentro también exigirá madrugar en territorio ecuatoriano: está previsto para las 05:10, hora de Ecuador.

La gira contempla un tercer partido el lunes 5 de octubre en Tokio. El rival será Panamá o Nueva Zelanda, dependiendo de los resultados de la Copa Kirin.

Los tres compromisos permitirán a Gallardo empezar a definir nombres, funcionamiento y estructura de juego en su primera experiencia al frente de una selección nacional. Antes de esas evaluaciones llegará la imagen que concentrará las miradas: el jueves 24, cuando Ecuador salga a la cancha en Suwon para disputar el primer partido de su nuevo ciclo.

Preguntas frecuentes sobre Ecuador vs. Corea del Sur y el debut de Marcelo Gallardo:

❓ ¿Cuándo juega Ecuador contra Corea del Sur? Ecuador enfrentará a Corea del Sur el jueves 24 de septiembre de 2026.

El amistoso se disputará en el Suwon World Cup Stadium y marcará el primer partido de Marcelo Gallardo como entrenador de la Selección de Ecuador. ❓ ¿A qué hora juega Ecuador vs. Corea del Sur? El partido comenzará a las 06:00, hora de Ecuador continental.

La diferencia horaria obliga a los aficionados ecuatorianos a madrugar. Cuando sean las 06:00 en Ecuador, en Suwon serán las 20:00. ❓ ¿Cuánto tiempo tendrá Marcelo Gallardo para preparar su debut? Gallardo dispondrá de pocos días de entrenamiento con la plantilla completa.

Los primeros jugadores comenzaron a llegar a Corea del Sur el lunes 21 de septiembre y el resto continuará incorporándose el martes 22, apenas dos días antes del encuentro. ❓ ¿Qué jugadores importantes no están en esta convocatoria de Ecuador? Moisés Caicedo, Joel Ordóñez y Piero Hincapié no forman parte de esta nómina.

Además, Enner Valencia cerró su etapa con la selección después del Mundial 2026. Entre las novedades aparecen Juan Riquelme Angulo, convocado por primera vez, y Jeremy Sarmiento, quien regresa a la Tri. ❓ ¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador después del partido contra Corea del Sur? Ecuador jugará contra Japón el jueves 1 de octubre, a las 05:10, hora ecuatoriana.

Ese encuentro será parte de la Copa Kirin y se disputará en Yokohama. La gira tendrá un tercer partido el 5 de octubre en Tokio frente a Panamá o Nueva Zelanda, según los resultados del torneo.

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