Las ausencias, regresos y sorpresas de Gallardo en la Selección de Ecuador

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Marcelo Gallardo presentó su primera convocatoria como DT de la Selección de Ecuador y llamó a 26 jugadores. Dentro de la lista se encontraron ausencias por lesión y por decisión técnica, así como regresos y estrenos en el combinado nacional.
La última lista de convocados en la Selección de Ecuador, antes del arribo de Marcelo Gallardo, fue la que elaboró Sebastián Beccacece para el Mundial de 2026. En ella también citó 26 futbolistas, sin embargo, siete de aquellos llamados no figuraron entre los elegidos por el ‘Muñeco’.
Tres de los nombres corresponden a futbolistas que se encuentran lesionados o apenas superaron algún malestar. Estos son los defensores Piero Hincapié y Joel Ordóñez y el volante Moisés Caicedo.
Entre los futbolistas que no tienen impedimentos para su convocatoria, pero no figuran y sí estuvieron en la Copa del Mundo, se encuentran Yaimar Medina y Jeremy Arévalo. Kendry Páez, quien coincidió con Gallardo en River, tampoco fue requerido.
Enner Valencia tampoco fue citado. El futbolista de Boca Juniors se retiró de la escuadra después del certamen.
Para el Mundial de 2026 también hubo futbolistas que formaron parte del equipo en fechas eliminatorias, pero no consiguieron meterse en la lista final. Entre ellos se encuentran Jeremy Sarmiento, Keny Arroyo, John Mercado, Leonardo Realpe y José Hurtado.
De esos jugadores Sarmiento es quien mayor tiempo pasó fuera del combinado ecuatoriano. El último llamado del futbolista que milita en el Middlesbrough de Inglaterra fue en noviembre del 2024. Arroyo, a su vez, retorna al equipo después de su última experiencia en marzo del 2025.
Mercado, Realpe y Hurtado estuvieron presentes en los últimos amistosos premundialistas de Beccacece, antes de que se dé la lista final. Entre todos los nombrados, Mercado es el mejor presente. Desde que inició la temporada con el Sparta Praga de República Checa, en julio, lleva cinco goles y una asistencia en 10 partidos.
Dentro de los convocados existe alguien que tendrá su primera experiencia con la Selección de Ecuador. Riquelme Angulo, quien con 18 años llegó al Sunderland de Inglaterra a finales de agosto, fue llamado.
El delantero irrumpió en el primer equipo de Independiente del Valle durante la presente temporada y anotó siete goles. Tras su exitoso semestre con el equipo rayado, los ‘black cats’ decidieron ficharlo.
Arqueros:
Gonzalo Valle
Hernán Galíndez
Moisés Ramírez
Defensas:
Ángelo Preciado
Félix Torres
Fricio Caicedo
Jackson Porozo
José Hurtado
Leonardo Realpe
Pervis Estupiñán
Willian Pacho
Volantes
Alan Franco
Alan Minda
Anthony Valencia
Denil Castillo
Gonzalo Plata
Jeremy Sarmiento
Jordy Alcívar
Keny Arroyo
Nilson Angulo
Pedro Vite
Delanteros:
Jordy Caicedo
Juan Riquelme Angulo
Kevin Rodríguez
John Mercado
John Yeboah
Esparrin: Deinner Ordóñez