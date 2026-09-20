Las ausencias, regresos y sorpresas de Gallardo en la Selección de Ecuador

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo presentó su primera convocatoria como DT de la Selección de Ecuador y llamó a 26 jugadores. Dentro de la lista se encontraron ausencias por lesión y por decisión técnica, así como regresos y estrenos en el combinado nacional.

Moisés Caicedo y Piero Hincapié, entre los principales ausentes en la Selección de Ecuador

La última lista de convocados en la Selección de Ecuador, antes del arribo de Marcelo Gallardo, fue la que elaboró Sebastián Beccacece para el Mundial de 2026. En ella también citó 26 futbolistas, sin embargo, siete de aquellos llamados no figuraron entre los elegidos por el ‘Muñeco’.

Tres de los nombres corresponden a futbolistas que se encuentran lesionados o apenas superaron algún malestar. Estos son los defensores Piero Hincapié y Joel Ordóñez y el volante Moisés Caicedo.

Entre los futbolistas que no tienen impedimentos para su convocatoria, pero no figuran y sí estuvieron en la Copa del Mundo, se encuentran Yaimar Medina y Jeremy Arévalo. Kendry Páez, quien coincidió con Gallardo en River, tampoco fue requerido.

Enner Valencia tampoco fue citado. El futbolista de Boca Juniors se retiró de la escuadra después del certamen.

Jeremy Sarmiento, Keny Arroyo, John Mercado, y los regresos a la Tri

Para el Mundial de 2026 también hubo futbolistas que formaron parte del equipo en fechas eliminatorias, pero no consiguieron meterse en la lista final. Entre ellos se encuentran Jeremy Sarmiento, Keny Arroyo, John Mercado, Leonardo Realpe y José Hurtado.

De esos jugadores Sarmiento es quien mayor tiempo pasó fuera del combinado ecuatoriano. El último llamado del futbolista que milita en el Middlesbrough de Inglaterra fue en noviembre del 2024. Arroyo, a su vez, retorna al equipo después de su última experiencia en marzo del 2025.

Mercado, Realpe y Hurtado estuvieron presentes en los últimos amistosos premundialistas de Beccacece, antes de que se dé la lista final. Entre todos los nombrados, Mercado es el mejor presente. Desde que inició la temporada con el Sparta Praga de República Checa, en julio, lleva cinco goles y una asistencia en 10 partidos.

Un nuevo nombre para la Selección de Ecuador

Dentro de los convocados existe alguien que tendrá su primera experiencia con la Selección de Ecuador. Riquelme Angulo, quien con 18 años llegó al Sunderland de Inglaterra a finales de agosto, fue llamado.

El delantero irrumpió en el primer equipo de Independiente del Valle durante la presente temporada y anotó siete goles. Tras su exitoso semestre con el equipo rayado, los ‘black cats’ decidieron ficharlo.

La convocatoria de Marcelo Gallardo para la Selección de Ecuador

Arqueros:

Gonzalo Valle

Hernán Galíndez

Moisés Ramírez



Defensas:

Ángelo Preciado

Félix Torres

Fricio Caicedo

Jackson Porozo

José Hurtado

Leonardo Realpe

Pervis Estupiñán

Willian Pacho

Volantes

Alan Franco

Alan Minda

Anthony Valencia

Denil Castillo

Gonzalo Plata

Jeremy Sarmiento

Jordy Alcívar

Keny Arroyo

Nilson Angulo

Pedro Vite

Delanteros:

Jordy Caicedo

Juan Riquelme Angulo

Kevin Rodríguez

John Mercado

John Yeboah

Esparrin: Deinner Ordóñez